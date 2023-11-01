Гвинет Пэлтроу, Шэннен Доэрти и «Друзья» почтили память Мэттью Перри

«Все мы совершенно опустошены этой утратой. Мы были больше, чем партнёры по работе. Мы семья. Так много можно сказать, но прямо сейчас нам нужно время, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую утрату. Со временем мы скажем больше, когда у нас появится возможность. Но сейчас наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире».
фото: Гвинет Пэлтроу
Воспоминанием об актёре поделилась в соцсетях Гвинет Пэлтроу: «Я познакомилась с Мэттью Перри в 1993 году на театральном фестивале Уилльямстаун в Массачусеттсе. Мы оба были там большую часть лета, играя в спектаклях. Он был забавным и таким милым, с ним было очень смешно. Мы ездили купаться в бухтах, пили пиво в студенческом баре, целовались в полях высокой травы. Волшебное было лето. Он снялся в пилотном эпизоде «Друзей», который тогда ещё не вышел на экраны. Он нервничал, надеясь, что его звёздный час вот-вот настанет. Так и было. Мы какое-то время поддерживали дружеские отношения, пока не отдалились друг от друга. Но я всегда была рада его видеть, когда подворачивался случай. Мне очень грустно сегодня. Как и многим из нас. Надеюсь, Мэттью обрёл наконец-то покой».
фото: Шэннен Доэрти
Дружившая с Перри в 90-х актриса Шэннен Доэрти тоже вспомнила несколько забавных эпизодов из прошлого, в том числе свидание: «У нас с Мэттом было свидание и это был День святого Валентина. Он хотел зарезервировать столик в ресторане в Малибу, но не смог. И мой папа зарезервировал столик вместо него. Мы отправились на свидание, и большую часть вечера он говорил об ирландской настойчивости моего отца».
«Я переживала очень тяжелый период жизни в 2008 году, когда Мэттью как-то написал мне и спросил, как у меня дела. И я была настолько грустна, что рассказала ему всё, как есть. Я до сих пор удивлена тем, какие усилия он приложил к тому, чтобы я почувствовала себя лучше, и попытался приободрить меня. Он был таким добрым. И поскольку ему действительно было до меня дело, это помогло. Какое-то время мы жили в одном многоквартирном доме, и он помогал мне готовиться к прослушиванию, читал со мной сценарий, вселял в меня уверенность, брал меня на ужины с друзьями. Хороший был человек, и сострадательный. И очень смешной».
На этом фоне тёплых воспоминаний контрастно выделяется высказывание бывшей невесты Перри, Молли Гурвиц.
фото: Молли Гурвиц
«Ему бы понравилось, что весь мир говорит о том, каким талантливым он был. И он действительно был очень талантлив. Нас объединяли взаимное уважение и чувство юмора. Находиться рядом с ним, когда он заново открывал для себя свой талант, было волшебно. Хотя я любила его глубже, чем могла себе представить, он был сложным, и он причинял такую боль, какой я никогда не знала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня большего влияния, чем Мэттью Лэнгфорд Перри. Я испытываю огромную благодарность за это, за всё, чему я научилась в наших отношениях. Я бы хотела упомянуть Al Anon (группа поддержки для людей, чьи близкие страдают от алкоголизма — прим. ред.). Мэтти, я чувствую облегчение от того, что ты обрёл покой».
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