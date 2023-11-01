Чарли Шин и Дениз Ричардс рассказали, как отреагировали на решение дочери стать секс-работницей

В июне 2022 года тогда ещё 18-летняя дочь актёров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми Шин завела аккаунт на OnlyFans (подписная платформа, позволяющая зарабатывать на публикации собственного откровенного контента - прим. ред.) и сменила профессию «модель» на «секс-работница». СМИ схватились за эту историю, интерпретируя выбор Сэми как последствие травматического воздействия на неё скандального образа жизни её отца. В интервью изданию «Bustle» Сами объяснила, что прошлое родителей тут не при чём, а Дениз и Чарли рассказали о том, как отнеслись к «творчеству» дочери.
фото: Сэми Шин
Дениз Ричардс и Чарли Шин развелись в 2005 году, когда Сэми был всего год. И не просто разошлись — Дениз настаивала на полной опеке над детьми и запретительном ордере для Шина. В последующие годы имя Чарли Шина регулярно попадало в новостные заголовки в связи с разными скандалами. Но Дениз удавалось уберегать детей от лишней информации. «Мама всегда умела отвлечь нас с сестрой и если я задавала ей какие-то вопросы о папе, она просто подслащала свои ответы. Она очень постаралась, чтобы нас всё это не коснулось в столь юном возрасте. И только не так давно, может, пару лет назад я нашла кое-какую информацию о родителях, но это не особенно на меня повлияло, потому что всё это уже давно в прошлом», — призналась Сэми.
Сэми жила с Дениз до 17 лет, после чего бросила школу и переехала жить к отцу, не выдержав контроля со стороны матери. По мнению Чарли, совместное проживание с дочерью-подростком оказалось полезным мероприятием для них обоих. «Она извлекла пользу и я извлёк огромную пользу из того, что она была здесь со мной до того, как я бросил пить. Она увидела всё это вблизи. Она увидела как из непоследовательного я стал самым надежным человеком в её жизни. Вселенная свела нас вместе, и это довольно удивительно».
фото: Дениз Ричардс и Сэми Шин
Её родители далеко не сразу приняли выбор дочери и, конечно же, Дениз пыталась её отговорить от этого занятия. «Я сказала, что на мой взгляд, ей надо хорошенько подумать, прежде чем делать это, потому что это будет воспринято самым определённым образом. Ну и как только она завела аккаунт, на неё обрушилась негативная реакция, и тут я уже была обеспокоена этим, потому что она ещё очень молода. Я взрослая женщина, и я слышала о себе за годы карьеры огромное количество хорошего и плохого. Высказанного публично. И даже когда ты взрослый, это ранит». Но потом, поразмыслив немного, Дениз последовала примеру дочери и сама завела аккаунт.
Чарли тоже был не в восторге: «У меня была рефлекторная реакция. Я подумал: «О, это ничем хорошим не кончится». Хотя такая реакция противоречит моему обычному взгляду на вещи, но когда дело касается вашего ребёнка, набор обстоятельств становится совершенно другим. Она занимается этим. И с поддержкой её семьи это может стать более успешным и приятным предприятием. А я просто должен быть уверен и знать в глубине души, что все её достоинства останутся при ней. Я верю, что её нельзя испортить».
фото: Чарли Шин
Сейчас Сэми живёт отдельно и с помощью своего всё понимающего бойфренда пилит «контент» для OnlyFans, отказываясь называть сумму своего заработка. Спустя полтора года она чувствует уверенность в себе. Для полной уверенности, правда, не хватает операции по увеличению груди, о которой она мечтает с детства. «Мне было 10 лет и я думала, что не могу дождаться, когда у меня будет такая же грудь, как у моей мамы. У всех подруг уже росла грудь, а я всё думала: «А когда же настанет моя очередь?» и набивала лифчики носками».
Надо отметить, что у мамы грудь выросла тоже на операционном столе — Дениз было столько же лет, сколько сейчас её дочери, когда она обратилась к пластическому хирургу. Но теперь, спустя 43 года Дениз планирует удалить импланты. «Я пытаюсь отговорить её от увеличения груди, по той же причине, по которой собираюсь избавиться от своих имплантов. Я не знала, насколько они токсичны, когда мне было 19. И это не очень-то простая операция, это очень больно!»
обсуждение >>