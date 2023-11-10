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Вышел клип с Юрой Борисовым на песню «Аллё, Марина!»

10 ноября
2023 год

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10 ноября 2023

Юра Борисов исполнил песню «Аллё, Марина!», ставшую саундтреком к романтической кинофантазии «Год рождения». Клип и сингл опубликованы на платформах Яндекс Музыка и Вконтакте.

Вышел клип с Юрой Борисовым на песню «Аллё, Марина!»

В фильме актёр играет фронтмена группы «Яичный свет» по кличке Сопля. Юра Борисов уже был утвержден на роль, когда параллельно проводился кастинг на исполнителя саундтрека к фильму. Съёмочная команда отсмотрела сотни кандидатов к моменту, когда Юра предложил себя. По рассказам творческой группы, «он снёс мощью своего хриплого, дикого исполнения всех присутствующих».



Ранее по Москве были развешаны плакаты с лидером группы «Яичный свет», которые стали анонсом к выходу клипа и песни.
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