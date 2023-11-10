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Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский

10 ноября
2023 год

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10 ноября 2023
8 ноября в Four Seasons Hotel Moscow состоялась восьмая ежегодная Церемония вручения премии OK! Awards «Больше чем звёзды». Самые яркие и влиятельные герои шоу-бизнеса, кинематографа и спорта собрались в этот вечер, чтобы узнать имена лауреатов более десяти номинаций. Ведущими церемонии стали главный редактор издания Вадим Верник, актриса Анна Снаткина и певица Юлианна Караулова. А среди почётных гостей были Юлия Пересильд, Елена Лядова, Константин Хабенский, Александра Ребенок, Виктория Исакова, Сабина Ахмедова и многие другие.

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Юлия Пересильд

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Елена Лядова

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Ирина Пегова и Константин Хабенский

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Александра Ребенок

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Виктория Исакова

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Сабина Ахмедова

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Агата Муцениеце

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Даниил Воробьёв

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Елизавета Базыкина

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Анна Снаткина

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Дарья Мороз

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Игорь Верник, Григорий Верник, Вадим Верник

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Лиза Шакира

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Лянка Грыу

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Мария Шумакова

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Светлана Степанковская

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Сергей Бурунов

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Татьяна Тур и Филипп Киркоров

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Юлия Хлынина

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Алла Сигалова

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Анна Хилькевич

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Артём Кошман и Глеб Калюжный

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Ида Галич

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Ингрид Олеринская

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Ксения Суркова

Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский
фото: Марк Эйдельштейн
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Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский фотографии
Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский фотографии
Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский фотографии
Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский фотографии
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