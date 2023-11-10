Сливки общества: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Константин Хабенский

8 ноября в Four Seasons Hotel Moscow состоялась восьмая ежегодная Церемония вручения премии OK! Awards «Больше чем звёзды». Самые яркие и влиятельные герои шоу-бизнеса, кинематографа и спорта собрались в этот вечер, чтобы узнать имена лауреатов более десяти номинаций. Ведущими церемонии стали главный редактор издания Вадим Верник
, актриса Анна Снаткина
и певица Юлианна Караулова
. А среди почётных гостей были Юлия Пересильд
, Елена Лядова
, Константин Хабенский
, Александра Ребенок
, Виктория Исакова
, Сабина Ахмедова
и многие другие.
фото: Юлия Пересильд
фото: Елена Лядова
фото: Ирина Пегова и Константин Хабенский
фото: Александра Ребенок
фото: Виктория Исакова
фото: Сабина Ахмедова
фото: Агата Муцениеце
фото: Даниил Воробьёв
фото: Елизавета Базыкина
фото: Анна Снаткина
фото: Дарья Мороз
фото: Игорь Верник, Григорий Верник, Вадим Верник
фото: Лиза Шакира
фото: Лянка Грыу
фото: Мария Шумакова
фото: Светлана Степанковская
фото: Сергей Бурунов
фото: Татьяна Тур и Филипп Киркоров
фото: Юлия Хлынина
фото: Алла Сигалова
фото: Анна Хилькевич
фото: Артём Кошман и Глеб Калюжный
фото: Ида Галич
фото: Ингрид Олеринская
фото: Ксения Суркова фото: Марк Эйдельштейн
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