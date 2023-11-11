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Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак

11 ноября
2023 год

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11 ноября 2023

9 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся закрытый показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» о переломном периоде в жизни страны в конце 1980-х. Среди гостей показа были актёры проекта Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый и Анна Пересильд, а также Ксения Собчак и Константин Богомолов, Катя Кабак, Тина Канделаки, Диана Пожарская, Сабина Ахмедова и многие другие.

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Диана Пожарская и Иван Янковский

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Фёдор Бондарчук

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Юлия Пересильд

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Анна Пересильд

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Сергей Бурунов

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Никита Кологривый

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Сабина Ахмедова

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Алёна Долецкая

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Катя Кабак

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Жора Крыжовников и Ольга Долматовская

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Юлия Хлынина

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Тина Канделаки

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Мария Шумакова

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Дарья Руденок

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Елизавета Базыкина

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Анна Банщикова

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
фото: Денис Власенко

Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак
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фильмы
Слово пацана. Кровь на асфальте

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Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак фотографии
Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак фотографии
Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак фотографии
Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак фотографии
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