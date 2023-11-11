Перестройка: Иван Янковский, Ксения Собчак и Катя Кабак

Денис Нурулин и Александр Устюгов отправились на «Спасение капитана Максимова»
Телепремьера сериала состоится на канале «Россия»
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9 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся закрытый показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» о переломном периоде в жизни страны в конце 1980-х. Среди гостей показа были актёры проекта Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый и Анна Пересильд, а также Ксения Собчак и Константин Богомолов, Катя Кабак, Тина Канделаки, Диана Пожарская, Сабина Ахмедова и многие другие.
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