«Меня хотели лишить родительских прав»: Кристина Асмус о травле после выхода фильма «Текст»

11 ноября отмечают День борьбы с кибербуллингом. По этому случаю Кристина Асмус
рассказала, как сама стала жертвой агрессоров в интернете после выхода нашумевшего фильма «Текст»
, где снялась в откровенной сцене.
«В 2019 году сразу после выхода фильма «Текст» я подвергалась жёсткой травле. Это был сумасшедший скандал, разговоры о котором продолжаются до сих пор. Людей настолько понесло, что мне и моим близким угрожали расправой, меня хотели лишить родительских прав и выгнать из страны, я стала героиней тысяч жестоких порнографических мемов и роликов, за мной следили и в деталях рассказывали план мести. Просто за то, что я по чьей-то больной фантазии повела себя не как женщина.
Невозможно было измерить жестокость, с которой я столкнулась. Лёжа в тёплой постели, люди объединялись в массы, самоутверждались и сжигали меня на костре. Это длилось несколько месяцев. А потом началась вторая волна, когда я, наконец, ушла от своего мужа и задышала. Снова начался ад. А недалёкие и стереотипно мыслящие люди ещё и связали эти два события. И уничтожение продолжилось с тройной силой и достигло невероятных масштабов. Травля – это страшно. Понимать другого человека намного сложнее агрессии. А травля в сети считается более жестокой, потому что она происходит 24/7»
, – написала Кристина.
Актриса также призвала не замалчивать ситуации насилия и поддержала жертв, столкнувшихся с травлей в интернете: «Вы себе не представляете масштаб кибербуллинга! Который только набирает обороты…. Вы себе не представляете сколько на этой почве самоубийств! Поэтому отдельные комментарии «зачем ты опять об этом вспомнила», – наивны. Об этом нужно не просто говорить, об этом нужно кричать! Сегодня День борьбы с кибербуллингом. Когда вы стали свидетелем насилия, не переходите на сторону агрессора, поддержите жертву. Не обесценивайте чувства человека, который столкнулся с буллингом, в какой бы форме это ни было. А если вы столкнулись с травлей, не ищите причину в себе! Агрессоры – глубоко больные и несчастные люди. Их эмоции – это не ваши эмоции. Очерчивайте границу между вами, не принимайте ничего не свой счёт, спокойно жалуйтесь модераторам и блокируйте. И не бойтесь делиться с близкими и обратиться за помощью в кризисный центр. Быть слабой и ранимой - не стыдно! Стыдно причинять боль другому человеку»
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