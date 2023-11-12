Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек

11 ноября в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный гала-вечер, организованный компанией Джессики Альбы
Baby2Baby с целью сбора средств и предметов первой необходимости для сирот и детей из малоимущих семей. Среди гостей вечеры были Ким Кардашьян
, Мария Шарапова
, Хайди Клум
, Оливия Уайлд
, Хейли Бибер
, Зои Салданья
, Сальма Хайек
и многие другие.
фото: Джессика Альба
фото: Зои Салданья с мужем
фото: Никки Рид
фото: Кирстен Данст и Джесси Племонс
фото: Мария Шарапова
фото: Оливия Уайлд
фото: Сальма Хайек Пино фото: Зоуи Дешанель
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