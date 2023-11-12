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Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек

12 ноября
2023 год

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12 ноября 2023
11 ноября в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный гала-вечер, организованный компанией Джессики Альбы Baby2Baby с целью сбора средств и предметов первой необходимости для сирот и детей из малоимущих семей. Среди гостей вечеры были Ким Кардашьян, Мария Шарапова, Хайди Клум, Оливия Уайлд, Хейли Бибер, Зои Салданья, Сальма Хайек и многие другие.

Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек
фото: Джессика Альба

Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек
фото: Зои Салданья с мужем

Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек
фото: Никки Рид

Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек
фото: Кирстен Данст и Джесси Племонс

Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек
фото: Мария Шарапова

Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек
фото: Оливия Уайлд

Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек
фото: Сальма Хайек Пино

Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек
фото: Зоуи Дешанель
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Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек фотографии
Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек фотографии
Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек фотографии
Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек фотографии
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