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«Хотите вы этого или нет, но я до сих пор в ваших сердцах»: Алла Пугачёва обратилась к клеветникам и завистникам

12 ноября
2023 год

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12 ноября 2023
За передвижениями Аллы Пугачёвой следят пристальнее, чем за полётом Юлии Пересильд в космос. Последние полтора года Примадонна мотается между Россией, Израилем и Латвией, вызывая бурную (отрицательную) реакцию соотечественников, подогретую СМИ. После начала войны в Израиле Алла Борисовна, по слухам, уехала на Кипр, а потом на несколько дней наведалась в Россию, в очередной раз приковав внимание публики на себя. В обсуждении этого короткого визита принял участие даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что «любой добропорядочный, законопослушный российский гражданин всегда свободно возвращается на свою родину». Журналисты, тем временем, пытались выяснить, зачем Алла Борисовна прилетела в Москву: решать юридические проблемы мужа, записывать новый альбом, дать концерт, продать дом в Подмосковье — версии сыпались одна за другой. Но пока все рядились на эту тему, Пугачёва уехала в Латвию. И опубликовала послание всем недоброжелателям, которые полощут её имя с начала спецоперации.

«Хотите вы этого или нет, но я до сих пор в ваших сердцах»: Алла Пугачёва обратилась к клеветникам и завистникам

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников.

Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чём, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью.

Не получится это у вас, как бы вы ни старались. Так что не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!

Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля - спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший всё равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала всё, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат.

Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звёздный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не правда ли?

Да и не в деньгах счастье. Свобода - это главное богатство. И я её в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой.

Живём дальше!

P.S. Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я её скажу, хотя меня никто и не просит: «Вы ещё обо мне услышите!»
Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах.

Спасибо.
Алла Пугачева»
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№ 1
Вилли Разумовский   12.11.2023 - 19:13
Не в сердцах, а в печенках. Ступай с богом, старушка. читать далее>>
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«Хотите вы этого или нет, но я до сих пор в ваших сердцах»: Алла Пугачёва обратилась к клеветникам и завистникам фотографии
«Хотите вы этого или нет, но я до сих пор в ваших сердцах»: Алла Пугачёва обратилась к клеветникам и завистникам фотографии
«Хотите вы этого или нет, но я до сих пор в ваших сердцах»: Алла Пугачёва обратилась к клеветникам и завистникам фотографии
«Хотите вы этого или нет, но я до сих пор в ваших сердцах»: Алла Пугачёва обратилась к клеветникам и завистникам фотографии
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