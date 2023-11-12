Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Тина Канделаки намекнула на рождение третьего ребёнка

12 ноября
2023 год

Лайфстайл >>
12 ноября 2023
В начале года в прессе пробежал слух о том, что у Тины Канделаки и её супруга, бизнесмена Василия Бровко, появился общий ребёнок. Телеведущая ведёт активную светскую жизнь, появляясь на разных мероприятиях. И никто не видел её беременной, из чего можно сделать вывод, что если ребёнок и «появился», то скорее всего, из суррогатной матери.

Тина Канделаки намекнула на рождение третьего ребёнка

И вот спустя почти год Канделаки косвенно подтвердила эти слухи, назвав себя «счастливой многодетной мамой» в публикации по случаю своего 48-го дня Рождения. «Спасибо всем, с кем иду вперёд, и спасибо тем, кто остался позади. Всё это для меня — самое увлекательное путешествие в жизни, которое уже длится 48 лет подряд. С днём рождения меня! Я счастливая многодетная мама и любимая жена, и этим всё сказано».

Тина Канделаки намекнула на рождение третьего ребёнка
фото: Тина Канделаки с мужем

Поскольку официальный статус «многодетная мать» в России женщина получает после рождения третьего ребёнка, многие сочли это признанием Канделаки в том, что у неё действительно теперь трое детей.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
дети
персоны
Тина Канделаки

фотографии >>
Тина Канделаки намекнула на рождение третьего ребёнка фотографии
Тина Канделаки намекнула на рождение третьего ребёнка фотографии
Тина Канделаки намекнула на рождение третьего ребёнка фотографии
Тина Канделаки намекнула на рождение третьего ребёнка фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Садур
12 ноября ушла из жизни драматург, сценаристка Нина Садур.
Мобиль Бабаев
10 ноября ушёл из жизни композитор Мобиль Бабаев.

День рождения >>

Евгения Ветлова
Константин Гацалов
Людмила Гурченко
Александр Карамнов
Татьяна Конюхова
Наталья Негода
Павел Степанов
Анастасия Чепелюк
Андрей Шибаршин
Райан Гослинг
Грейс Келли
Александра Мария Лара
Жильбер Мельки
Рада Митчелл
Эшли Уильямс
Энн Хэтэуэй
все родившиеся 12 ноября >>

Афиша кино >>

Книга решений
драма, комедия
Франция, 2023
Шпион на всю голову
триллер
США, 2023
Астрал. Сомния
фильм ужасов
США, 2022
Гардемарины 1787. Война
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Легенда о Самбо
биография, драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Моя ужасная сестра-2
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Ниша
драма, комедия
Россия, 2023
Папаша в бегах
комедия, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Супермозг
боевик, детский фильм, приключения
ЮАР, 2023
Шаг к мечте: Раз и навсегда
драма, комедия
Китай, 2023
Тигр 3
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен