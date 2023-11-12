Тина Канделаки намекнула на рождение третьего ребёнка

В начале года в прессе пробежал слух о том, что у Тины Канделаки и её супруга, бизнесмена Василия Бровко, появился общий ребёнок. Телеведущая ведёт активную светскую жизнь, появляясь на разных мероприятиях. И никто не видел её беременной, из чего можно сделать вывод, что если ребёнок и «появился», то скорее всего, из суррогатной матери.
И вот спустя почти год Канделаки косвенно подтвердила эти слухи, назвав себя «счастливой многодетной мамой» в публикации по случаю своего 48-го дня Рождения. «Спасибо всем, с кем иду вперёд, и спасибо тем, кто остался позади. Всё это для меня — самое увлекательное путешествие в жизни, которое уже длится 48 лет подряд. С днём рождения меня! Я счастливая многодетная мама и любимая жена, и этим всё сказано».
фото: Тина Канделаки с мужем
Поскольку официальный статус «многодетная мать» в России женщина получает после рождения третьего ребёнка, многие сочли это признанием Канделаки в том, что у неё действительно теперь трое детей.
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