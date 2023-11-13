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«Некая часть меня ненавидит мужчин»: Меган Фокс рассказала о своём сборнике стихов

13 ноября
2023 год

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13 ноября 2023
7 ноября в продажу вышел первый поэтический сборник Меган Фокс «Красивые мальчики ядовиты», в котором сплелись реальность и метафорический вымысел на тему отношений актрисы с противоположным полом. В интервью шоу «Доброе утро, Америка» Меган призналась, что мужские секреты и травматичный опыт общения с мужчинами сжирали её заживо: «Я действительно верила в то, что если я из себя всё это не вытащу, то это потом выльется в рак или какое-нибудь хроническое заболевание. Потому что всё это съедало меня заживо. В разные периоды моей жизни мне приходилось переживать тяжёлые моменты, связанные с другими людьми. И да, эти моменты включали в себя физическое и эмоциональное насилие».

«Некая часть меня ненавидит мужчин»: Меган Фокс рассказала о своём сборнике стихов

Одно из самых экспрессивных стихотворений Меган состоит из семи одинаковых строчек «Я ненавижу мужчин». «Книга написана от лица той части моей личности, которая представляет собой Жертву. Она вовсе не отражает всю меня, со всеми моими воззрениями. Это же книга стихов. Я никого не пытаюсь призвать ненавидеть мужчин. Но да, эта книга о том, как некая часть меня ненавидит мужчин».

Идею написать стихи Меган подсказал её возлюбленный Колсон Бейкер, с которым, как выяснилось из содержимого сборника, актриса пережила потерю беременности. «Актёрство не позволяет мне выразить себя в той мере, в которой это позволяет литература. Потому что будучи актрисой, я произношу чужие слова под руководством режиссёра. Поэзия даёт мне пространство для достижения катарсиса через искусство».

«Некая часть меня ненавидит мужчин»: Меган Фокс рассказала о своём сборнике стихов

А вот и наш вольный перевод стихотворения «Красивый мальчик - смертельный наркотик», вошедшего в сборник Меган. Отметим, что актриса намеренно пренебрегает пунктуацией и не обращает внимание на ритм и рифму. Что мы и попытались передать в переводе.

ты зависимость
которую не вылечить
никакими молитвами
мой вопль облегчения
неуслышанный
парит в небесах
ты губишь меня
но моё сердце
не отпустит тебя
эта нить пролегающая
через наши прошлые жизни
плотно затянута
вокруг моей шеи
перекачиваю дыхание
наполняя твои легкие
мои руки кровоточат
от попыток освободиться
ты предлагаешь мне улыбку
довольный кражей моей жизни
зная что хотя бы так
я не достанусь
больше никому
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«Некая часть меня ненавидит мужчин»: Меган Фокс рассказала о своём сборнике стихов фотографии
«Некая часть меня ненавидит мужчин»: Меган Фокс рассказала о своём сборнике стихов фотографии
«Некая часть меня ненавидит мужчин»: Меган Фокс рассказала о своём сборнике стихов фотографии
«Некая часть меня ненавидит мужчин»: Меган Фокс рассказала о своём сборнике стихов фотографии
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