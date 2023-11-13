«Мне в этом смысле нечего терять»: Ксения Собчак о красоте и старении

Ксения Собчак
дала интервью (в обмен на интервью) иноагенту Алишеру Моргенштерну
, который решил задать ей несколько каверзных вопросов о личной жизни. Среди прочего, собеседники затронули тему переживаний по поводу внешности. Собчак, которую только ленивый не называл Ксюшадью, никогда не пыталась сделать вид, что полностью довольна своей внешностью.
«Меня всегда волновало, что я не красавица. Что мне надо задором брать мужчин. Какая-нибудь придёт, у неё грудь, ноги, и она может молчать весь вечер, а на неё все смотрят и о****ают. А мне надо было всё время что-то делать, чтобы на меня обратили внимание - шуточки, анекдотики»
.
Но по достижении 42-летнего возраста, журналистка и экс-кандидатка в президентки начала находить определённые преимущества в том, что за ней не закрепилась слава красавицы.
«Сейчас уже я чувствую, что наступает моё время. Потому что в 42, даже если ты выглядишь хорошо, ты всё равно выглядишь сильно хуже, чем 20-летняя девушка. Кожа не та, всё не то. Но когда ты была красавицей — я знаю по многим своим подругам — тебе есть, что терять. Ты была очень красивой бабой, а теперь ты такая 40-летняя уже с мешочками под глазами и морщинками. А мне как бы терять в этом смысле нечего»
.
обсуждение >>