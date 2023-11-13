Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Платёжная система МИР
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мне в этом смысле нечего терять»: Ксения Собчак о красоте и старении

13 ноября
2023 год

Лайфстайл >>
13 ноября 2023

Ксения Собчак дала интервью (в обмен на интервью) иноагенту Алишеру Моргенштерну, который решил задать ей несколько каверзных вопросов о личной жизни. Среди прочего, собеседники затронули тему переживаний по поводу внешности. Собчак, которую только ленивый не называл Ксюшадью, никогда не пыталась сделать вид, что полностью довольна своей внешностью.

«Мне в этом смысле нечего терять»: Ксения Собчак о красоте и старении

«Меня всегда волновало, что я не красавица. Что мне надо задором брать мужчин. Какая-нибудь придёт, у неё грудь, ноги, и она может молчать весь вечер, а на неё все смотрят и о****ают. А мне надо было всё время что-то делать, чтобы на меня обратили внимание - шуточки, анекдотики».

Но по достижении 42-летнего возраста, журналистка и экс-кандидатка в президентки начала находить определённые преимущества в том, что за ней не закрепилась слава красавицы.

«Мне в этом смысле нечего терять»: Ксения Собчак о красоте и старении

«Сейчас уже я чувствую, что наступает моё время. Потому что в 42, даже если ты выглядишь хорошо, ты всё равно выглядишь сильно хуже, чем 20-летняя девушка. Кожа не та, всё не то. Но когда ты была красавицей — я знаю по многим своим подругам — тебе есть, что терять. Ты была очень красивой бабой, а теперь ты такая 40-летняя уже с мешочками под глазами и морщинками. А мне как бы терять в этом смысле нечего».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Rimma (Гибралтар)   13.11.2023 - 21:22
Халва! Халва! ))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
красотамнение
персоны
Ксения Собчак

фотографии >>
«Мне в этом смысле нечего терять»: Ксения Собчак о красоте и старении фотографии
«Мне в этом смысле нечего терять»: Ксения Собчак о красоте и старении фотографии
«Мне в этом смысле нечего терять»: Ксения Собчак о красоте и старении фотографии
«Мне в этом смысле нечего терять»: Ксения Собчак о красоте и старении фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Платёжная система МИР

Скорбим

Нина Садур
12 ноября ушла из жизни драматург, сценаристка Нина Садур.

День рождения >>

Виталий Доронин
Ольга Орлова
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Михаил Черняк
Алексей Штукин
Джерард Батлер
Джордан Бриджес
Вупи Голдберг
Джо Мантенья
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
Трэйси Скоггинс
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Книга решений
драма, комедия
Франция, 2023
Шпион на всю голову
триллер
США, 2023
Астрал. Сомния
фильм ужасов
США, 2022
Гардемарины 1787. Война
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Легенда о Самбо
биография, драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Моя ужасная сестра-2
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Ниша
драма, комедия
Россия, 2023
Папаша в бегах
комедия, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Супермозг
боевик, детский фильм, приключения
ЮАР, 2023
Шаг к мечте: Раз и навсегда
драма, комедия
Китай, 2023
Тигр 3
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?