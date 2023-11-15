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Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник

15 ноября
2023 год

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15 ноября 2023

В московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Алексея Южакова «Папаша в бегах». В центре сюжета – молодой сибиряк Толя, который, узнав о беременности жены, в порыве паники сбегает на вахту. В поезде он знакомится с беспризорником Колей и по роковому совпадению попадает в список похитителей детей. Гостями премьеры стали исполнители главных ролей Михаил Тройник и Ярослав Могильников, а также Юлия Пересильд, Никита Тарасов, Ася Резник, Катя Кабак, Яна Крайнова, Елена Старостина и другие.

Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник
фото: Михаил Тройник и Юлия Пересильд

Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник
фото: Ярослав Могильников

Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник
фото: Борис и Никита Тарасовы

Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник
фото: Катя Кабак

Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник
фото: Ксения Суркова

Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник
фото: Яна Крайнова

Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник
фото: Елена Старостина

Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник
фото: Нина Ракова

Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник
фото: Снежана Самохина

Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник
фото: Оксана Михеева

Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник
фото: Ася Резник со спутником

Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник
фото: Тамара Богданова, Жан Просянов и Елизавета Бернова
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Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник фотографии
Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник фотографии
Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник фотографии
Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник фотографии
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