Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник

Одиночество и воображение: Вера Алентова, Ирина Старшенбаум и Лиза Арзамасова
Премьера спектакля «Космос»
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В московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Алексея Южакова «Папаша в бегах». В центре сюжета – молодой сибиряк Толя, который, узнав о беременности жены, в порыве паники сбегает на вахту. В поезде он знакомится с беспризорником Колей и по роковому совпадению попадает в список похитителей детей. Гостями премьеры стали исполнители главных ролей Михаил Тройник и Ярослав Могильников, а также Юлия Пересильд, Никита Тарасов, Ася Резник, Катя Кабак, Яна Крайнова, Елена Старостина и другие.
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