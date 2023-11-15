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Вышел клип с Аланом Томаевым на песню «Чёрный ворон»

15 ноября
2023 год

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15 ноября 2023
Алан Томаев исполнил песню «Чёрный ворон», ставшую саундтреком к историческому сериалу «Витязи». Клип на музыкальную композицию доступен на Youtube-канале и в социальных сетях Пятого канала.

Вышел клип с Аланом Томаевым на песню «Чёрный ворон»

В основу клипа легли кадры из сериала: сражения русских витязей с лиходеями, разбойниками и язычниками, кулачные бои, древнерусский город и затерявшийся в глухих лесах острог, средневековые избы.

«Я уверен, что у нас получилась прекрасная песня с потрясающей энергетикой и верным посылом. Каждая нота композиции берет за душу, вселяет веру в силу и мощь Родины, хранит славу и память наших поколений. Каждый сможет увидеть в этой композиции что-то свое, родное, близкое именно ему. И я надеюсь, что наш сериал «Витязи» найдет отклик в сердцах зрителей», – поделился Алан Томаев.

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Вышел клип с Аланом Томаевым на песню «Чёрный ворон» фотографии
Вышел клип с Аланом Томаевым на песню «Чёрный ворон» фотографии
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