Вышел клип с Аланом Томаевым на песню «Чёрный ворон»

Алан Томаев
исполнил песню «Чёрный ворон», ставшую саундтреком к историческому сериалу «Витязи»
. Клип на музыкальную композицию доступен на Youtube-канале
и в социальных сетях
Пятого канала.
В основу клипа легли кадры из сериала: сражения русских витязей с лиходеями, разбойниками и язычниками, кулачные бои, древнерусский город и затерявшийся в глухих лесах острог, средневековые избы.
«Я уверен, что у нас получилась прекрасная песня с потрясающей энергетикой и верным посылом. Каждая нота композиции берет за душу, вселяет веру в силу и мощь Родины, хранит славу и память наших поколений. Каждый сможет увидеть в этой композиции что-то свое, родное, близкое именно ему. И я надеюсь, что наш сериал «Витязи» найдет отклик в сердцах зрителей»
, – поделился Алан Томаев.
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