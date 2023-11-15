Павлу Деревянко грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве

История с криптобизнесом Павла Деревянко
продолжает набирать обороты. Теперь актёра обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В случае возбуждения уголовного дела ему грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает
Телеграм-канал Shot.
28-летний житель Москвы по имени Сергей пожаловался в полицию на Деревянко, так как потерял более 1 миллион рублей, вложившись в 2022 году в криптобизнес актёра. Сергей перевёл деньги на счёт компании Павла и его коллеги Григория Мулузяна. По этой же схеме прогорел и актёр Артём Ткаченко
.
Деревянко и Мулузян сейчас судятся друг с другом, обвиняя друг друга в мошенничестве. Их компания, офис которой ранее находился в Москва-Сити, продолжает терпеть убытки, заявление на банкротство бизнеса уже подано.
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