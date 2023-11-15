Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Платёжная система МИР
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Павлу Деревянко грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве

15 ноября
2023 год

Лайфстайл >>
15 ноября 2023

История с криптобизнесом Павла Деревянко продолжает набирать обороты. Теперь актёра обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В случае возбуждения уголовного дела ему грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Павлу Деревянко грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве

28-летний житель Москвы по имени Сергей пожаловался в полицию на Деревянко, так как потерял более 1 миллион рублей, вложившись в 2022 году в криптобизнес актёра. Сергей перевёл деньги на счёт компании Павла и его коллеги Григория Мулузяна. По этой же схеме прогорел и актёр Артём Ткаченко.

Деревянко и Мулузян сейчас судятся друг с другом, обвиняя друг друга в мошенничестве. Их компания, офис которой ранее находился в Москва-Сити, продолжает терпеть убытки, заявление на банкротство бизнеса уже подано.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Rimma (Гибралтар)   15.11.2023 - 21:44
Бачилы очи, що купувалы. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Артём Ткаченко потерял более 26 миллионов рублей на криптоинвестициях
Павел Деревянко вложился в криптобизнес и задолжал более 45 миллионов рублей
Поиск по меткам
деньги
персоны
Павел ДеревянкоАртём Ткаченко

фотографии >>
Павлу Деревянко грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве фотографии
Павлу Деревянко грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве фотографии
Павлу Деревянко грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве фотографии
Павлу Деревянко грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Платёжная система МИР

Скорбим

Андрей Бухмиллер
14 ноября ушёл из жизни актёр Андрей Бухмиллер.
Иво Кууск
13 ноября ушёл из жизни актёр Иво Кууск.
Татьяна Фартушная
12 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Фартушная.
Нина Садур
12 ноября ушла из жизни драматург, сценаристка Нина Садур.
Михаил Тимофти
10 ноября ушёл из жизни актёр, режиссёр Михаил Тимофти.

День рождения >>

Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Артур Литвинов
Нина Лощинина
Надежда Лумпова
Лариса Мондрус
Александр Пашков
Ирина Сенотова
Шейлин Вудли
Мигель Гильерме
Беверли Д'Анджело
Виржини Ледуайен
Джонни Ли Миллер
Лора Смет
Сэм Уотерстон
все родившиеся 15 ноября >>

Афиша кино >>

Книга решений
драма, комедия
Франция, 2023
Шпион на всю голову
триллер
США, 2023
Астрал. Сомния
фильм ужасов
США, 2022
Гардемарины 1787. Война
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Легенда о Самбо
биография, драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Моя ужасная сестра-2
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Ниша
драма, комедия
Россия, 2023
Папаша в бегах
комедия, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Супермозг
боевик, детский фильм, приключения
ЮАР, 2023
Шаг к мечте: Раз и навсегда
драма, комедия
Китай, 2023
Тигр 3
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?