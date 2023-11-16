«Супермужественный»: Джейкоб Элорди снялся для обложки нового GQ

26-летний австралийский актёр Джейкоб Элорди
с трудом скрывает радость от того, что ему наконец-то дали «нормальную роль» в «настоящем кино». До того как получить роль Элвиса
в новом фильме Софии Копполы «Присцилла»
, Элорди работал штатным секс-символом у Netflix и HBO. Узнаваемость ему принесла подростковая драмеди «Будка поцелуев»
(и он так тяготился этой ролью, что случайно снялся в двух сиквелах), а популярность — сериал «Эйфория»
.
«Я не хотел сниматься в этих фильмах ещё до того, как начал в них сниматься. Они смехотворные. Не универсальные. Они нужны просто для побега от реальности»
, — признался Джейкоб в интервью
журналу «GQ». «А вот теперь я наконец-то снимаюсь в кино!»
Правда вот София Коппола, кажется, во многом опиралась именно на физические данные Элорди: «Он такой мужественный. Мне вот нужны были такие архетипы: очень женственная женщина и очень мужественный мужчина. Современный актёр с такими супермаскулинными чертами…Я не уверена, что таких сегодня много»
.
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