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«Супермужественный»: Джейкоб Элорди снялся для обложки нового GQ

16 ноября
2023 год

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16 ноября 2023
26-летний австралийский актёр Джейкоб Элорди с трудом скрывает радость от того, что ему наконец-то дали «нормальную роль» в «настоящем кино». До того как получить роль Элвиса в новом фильме Софии Копполы «Присцилла», Элорди работал штатным секс-символом у Netflix и HBO. Узнаваемость ему принесла подростковая драмеди «Будка поцелуев» (и он так тяготился этой ролью, что случайно снялся в двух сиквелах), а популярность — сериал «Эйфория».

«Супермужественный»: Джейкоб Элорди снялся для обложки нового GQ

«Я не хотел сниматься в этих фильмах ещё до того, как начал в них сниматься. Они смехотворные. Не универсальные. Они нужны просто для побега от реальности», — признался Джейкоб в интервью журналу «GQ». «А вот теперь я наконец-то снимаюсь в кино

«Супермужественный»: Джейкоб Элорди снялся для обложки нового GQ

Правда вот София Коппола, кажется, во многом опиралась именно на физические данные Элорди: «Он такой мужественный. Мне вот нужны были такие архетипы: очень женственная женщина и очень мужественный мужчина. Современный актёр с такими супермаскулинными чертами…Я не уверена, что таких сегодня много».
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«Супермужественный»: Джейкоб Элорди снялся для обложки нового GQ фотографии
«Супермужественный»: Джейкоб Элорди снялся для обложки нового GQ фотографии
«Супермужественный»: Джейкоб Элорди снялся для обложки нового GQ фотографии
«Супермужественный»: Джейкоб Элорди снялся для обложки нового GQ фотографии
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