Марюс Вайсберг написал заявление на Павла Деревянко, который, по всей видимости, посоветовал режиссёру вложиться в криптобизнес. Вайсберг отдал компаньону актёра Григорию Мулузяну 100 тысяч долларов (около 6 млн рублей) под 7% годовых в 2022 году, но не получил прибыли. Об этом сообщает Mash.
фото: Александр Ревва, Павел Деревянко и Марюс Вайсберг
Вайсберг не единственный, кого Деревянко познакомил с Мулузяном. По совету актёра в криптобизнес также вложился Артём Ткаченко. С учётом заявления Вайсберга, сумма требований к компании, которой владеют Деревянко и Мулузян, возросла до 41 млн рублей. Сейчас Павел судится с Григорием за перераспределение долей в компании.
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