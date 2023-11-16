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Марюс Вайсберг написал заявление на Павла Деревянко

16 ноября
2023 год

Лайфстайл >>
16 ноября 2023
Марюс Вайсберг написал заявление на Павла Деревянко, который, по всей видимости, посоветовал режиссёру вложиться в криптобизнес. Вайсберг отдал компаньону актёра Григорию Мулузяну 100 тысяч долларов (около 6 млн рублей) под 7% годовых в 2022 году, но не получил прибыли. Об этом сообщает Mash.

Марюс Вайсберг написал заявление на Павла Деревянко
фото: Александр Ревва, Павел Деревянко и Марюс Вайсберг

Вайсберг не единственный, кого Деревянко познакомил с Мулузяном. По совету актёра в криптобизнес также вложился Артём Ткаченко. С учётом заявления Вайсберга, сумма требований к компании, которой владеют Деревянко и Мулузян, возросла до 41 млн рублей. Сейчас Павел судится с Григорием за перераспределение долей в компании.
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Марюс Вайсберг написал заявление на Павла Деревянко фотографии
Марюс Вайсберг написал заявление на Павла Деревянко фотографии
Марюс Вайсберг написал заявление на Павла Деревянко фотографии
Марюс Вайсберг написал заявление на Павла Деревянко фотографии
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