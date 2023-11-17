«Ролевые игры – это не всегда про секс»: Сабина Ахмедова о психологии, травмах и терапии

В этом году на «Иви» запланирована премьера нового сериала «Госпожа»
, в котором Сабина Ахмедова
перевоплощается в доминатрикс с плетью. Пройдя через мир ролевых игр, героиня актрисы обретает контроль над собственной жизнью и помогает женщинам, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. В интервью журналу «Собака» Сабина погрузилась
в мрачный мир психологических травм и насилия, чтобы вывести вполне реальную формулу исцеления.
В работе над персонажем Сабина изучила механизм формирования психологической потребности в доминировании и способы преодоления травмы : «Все сцены и самого персонажа я прорабатывала с психологом и пересмотрела множество интервью на эту тему. С психологом мы разбирали базовые травмы: что такое динамика силы, с чего начинается потребность в подобных отношениях, как они могут оказаться терапевтическими. Оказывается, ролевые игры далеко не всегда про секс, и всё в них строится на доверии и взаимном согласии. Это игра с властью. Если есть потребность доминировать, значит, когда‑то, скорее всего в детстве, человека заставляли подчиняться.
Психика устроена так, что если у нас когда‑то забрали силу, мы хотим её либо вернуть, либо снова пережить тот опыт. Вопрос лишь в обстоятельствах травмы и в том, как вышло, что насилие стало ассоциироваться с наслаждением. Мне было важно докопаться до мотивов, чтобы сделать роль сложнее и объёмнее, чтобы понимать свою героиню, так сказать, на клеточном уровне»
.
«Главная героиня «Госпожи» была практически погребена под чувством долга и вины перед окружающими, но из отчаяния, чтобы выжить, решается на экстремальный шаг и круто меняет свою судьбу. И путь к свободе может быть любым. Самое крутое — выйти из оценочной системы «хорошо — плохо» и освободиться от представлений, как и что должно быть. Это очень сильно расширяет. Часто мы настолько узко и шаблонно мыслим, что просто не даём миру проявиться. В сериале выведены узнаваемые и жизненные паттерны: абьюзивные взаимоотношения матери и дочери, пьющие мужья, семейное насилие, партнёры-инфантилы. Всё это легко проассоциировать с собой для калибровки: а не застрял ли я сам в подобном сценарии? Я надеюсь, что такое осознание подтолкнёт кого‑то выбрать себя, как бы сложно это ни казалось. Увидеть свою травму или понять, что ты находишься в деструктивной программе — уже огромное достижение. Тогда ты можешь из них выйти»
.
Сабина поделилась простыми и действенными упражнениями для того, чтобы сбросить блоки и раскрыться: «Самое эффективное — несколько раз в день задавать себе вопрос: «Как я сейчас себя чувствую?» Сначала на распознавание своего состояния может потребоваться не меньше пяти минут, а потом, когда тело привыкнет отвечать, для заземления будет достаточно секунд пятнадцати. Что касается телесной поддержки — я занимаюсь пилатесом: подробное наблюдение за движением мне очень подходит. В момент сильного стресса я могу себя обнимать, что помогает моему внутреннему ребенку получить сигнал «всё хорошо, я у тебя есть». И еще мне нравится цигун — уравновешивать энергию. Но смысл практик в том, что их нужно делать, причем постоянно. Регулярность помогает перенастроить психику. Сегодня спорт, завтра медитация. Не нужно хвататься за все сразу. Думаю, что главный навык — умение опираться на себя, стать самой себе заботливым родителем и другом, приложить все возможные усилия, чтобы помочь себе»
.
обсуждение >>