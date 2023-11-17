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«Ролевые игры – это не всегда про секс»: Сабина Ахмедова о психологии, травмах и терапии

17 ноября
2023 год

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17 ноября 2023

В этом году на «Иви» запланирована премьера нового сериала «Госпожа», в котором Сабина Ахмедова перевоплощается в доминатрикс с плетью. Пройдя через мир ролевых игр, героиня актрисы обретает контроль над собственной жизнью и помогает женщинам, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. В интервью журналу «Собака» Сабина погрузилась в мрачный мир психологических травм и насилия, чтобы вывести вполне реальную формулу исцеления.

«Ролевые игры – это не всегда про секс»: Сабина Ахмедова о психологии, травмах и терапии

В работе над персонажем Сабина изучила механизм формирования психологической потребности в доминировании и способы преодоления травмы : «Все сцены и самого персо­нажа я прорабатывала с психологом и пе­ресмотрела множество интервью на эту тему. С психологом мы разбирали базо­вые травмы: что такое динамика силы, с чего начинается потребность в подоб­ных отношениях, как они могут оказать­ся терапевтическими. Оказывается, роле­вые игры далеко не всегда про секс, и всё в них строится на доверии и взаимном со­гласии. Это игра с властью. Если есть по­требность доминировать, значит, когда‑то, скорее всего в детстве, человека заставля­ли подчиняться.

Психика устроена так, что если у нас когда‑то забрали силу, мы хотим её либо вернуть, либо снова пережить тот опыт. Вопрос лишь в обстоятельствах травмы и в том, как вышло, что насилие стало ас­социироваться с наслаждением. Мне было важно докопаться до мотивов, чтобы сде­лать роль сложнее и объёмнее, чтобы по­нимать свою героиню, так сказать, на кле­точном уровне».

«Ролевые игры – это не всегда про секс»: Сабина Ахмедова о психологии, травмах и терапии

«Главная героиня «Госпожи» была практически погребена под чувством дол­га и вины перед окружающими, но из от­чаяния, чтобы выжить, решается на экс­тремальный шаг и круто меняет свою судьбу. И путь к свободе может быть лю­бым. Самое крутое — выйти из оценочной системы «хорошо — плохо» и освободить­ся от представлений, как и что должно быть. Это очень сильно расширяет. Часто мы настолько узко и шаблонно мыслим, что просто не даём миру проявиться. В се­риале выведены узнаваемые и жизнен­ные паттерны: абьюзивные взаимоотно­шения матери и дочери, пьющие мужья, семейное насилие, партнёры-инфантилы. Всё это легко проассоциировать с со­бой для калибровки: а не застрял ли я сам в подобном сценарии? Я надеюсь, что та­кое осознание подтолкнёт кого‑то вы­брать себя, как бы сложно это ни казалось. Увидеть свою травму или понять, что ты находишься в деструктивной програм­ме — уже огромное достижение. Тогда ты можешь из них выйти».

«Ролевые игры – это не всегда про секс»: Сабина Ахмедова о психологии, травмах и терапии

Сабина поделилась простыми и действенными упражнениями для того, чтобы сбросить блоки и раскрыться: «Самое эффективное — не­сколько раз в день задавать себе вопрос: «Как я сейчас себя чув­ствую?» Сначала на распозна­вание своего состояния может потребоваться не меньше пяти минут, а потом, когда тело привыкнет отвечать, для заземле­ния будет достаточно секунд пятнадцати. Что касается телесной под­держки — я занимаюсь пилатесом: подробное наблюдение за движением мне очень подходит. В момент сильного стресса я могу себя обнимать, что помогает мое­му внутреннему ребенку получить сигнал «всё хорошо, я у тебя есть». И еще мне нравится цигун — уравновешивать энер­гию. Но смысл практик в том, что их нуж­но делать, причем постоянно. Регуляр­ность помогает перенастроить психику. Сегодня спорт, завтра медитация. Не нуж­но хвататься за все сразу. Думаю, что глав­ный навык — умение опираться на себя, стать самой себе заботливым родителем и другом, приложить все возможные уси­лия, чтобы помочь себе».
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«Ролевые игры – это не всегда про секс»: Сабина Ахмедова о психологии, травмах и терапии фотографии
«Ролевые игры – это не всегда про секс»: Сабина Ахмедова о психологии, травмах и терапии фотографии
«Ролевые игры – это не всегда про секс»: Сабина Ахмедова о психологии, травмах и терапии фотографии
«Ролевые игры – это не всегда про секс»: Сабина Ахмедова о психологии, травмах и терапии фотографии
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