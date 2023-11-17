«У меня слишком сильная зависимость»: Дрю Бэрримор объяснила, почему не делает пластические операции

Дрю Бэрримор
в интервью изданию People рассказала
, почему избегает пластических операций и других инвазивных косметических процедур.
«У меня слишком сильная зависимость, поэтому я волнуюсь, что буду продолжать гнаться за внешностью, делать то и это. Меня это пугает просто из-за моего собственного отношения к вещам»
, – призналась актриса. По её словам, она не пыталась остановить процесс старения в том числе и затем, чтобы показать своим дочерям, 11-летней Олив и 9-летней Фрэнки, что «взросление – это дар».
«Я собираюсь продолжать в том же духе как можно дольше. Я не осуждаю тех, кто что-то делает. Но я не вижу для себя необходимости прибегнуть к этому»
, – сказала Дрю. Правда, эксперименты с внешностью ей всё-таки не чужды. Актриса любит менять цвет волос и красит их так часто, что «уже не помнит, какой у неё натуральный цвет».
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