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Владимир Урин уходит с поста директора Большого театра раньше срока

18 ноября
2023 год

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18 ноября 2023
Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию и покидает пост раньше окончания контракта. Как отмечают издание Forbes и Ксения Собчак, решение об уходе Урина может быть связано с тем, что в 2022 году он поставил свою подпись под письмом российских театральных деятелей, которые осудили действия российских властей.

Владимир Урин уходит с поста директора Большого театра раньше срока
фото: Владимир Урин

«Урин лично подтвердил эту информацию в компании близких людей за ужином, хотя официально ни Минкульт, ни Большой это не комментируют», — написала в своём телеграм-канале Ксения Собчак. А 15 ноября «Известия» рассказали о скором назначении дирижёра Валерия Гергиева на пост директора Большого театра. Он уже руководит Мариинским театром – управление обоих площадок планируют объединить в одну дирекцию. Как пишет издание Forbes, попытки занять кресло директора Большого театра Гергиев предпринимал с 1995 года.

Владимир Урин уходит с поста директора Большого театра раньше срока
фото: Валерий Гергиев

По словам Собчак, решение о назначении Гергиева на пост директора Большого театра принял лично Владимир Путин, при этом с Гергиевым они договорились на таких условиях, что на реконструкцию старой сцены будет заложен «очень большой бюджет». Интересно, что, по словам источников Собчак, сам Гергиев не стремился одновременно возглавить и Большой, и Мариинский театры.

На пост директора Большого театра также претендовали бывший премьер балета Большого и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, прима-балерина Большого театра и бывший депутат Госдумы Светлана Захарова и Владимир Кехман. Источники Forbes в ближайшем окружение Кехмана при этом рассказывают, что ему была обещана должность в Большом. Кроме того, именно он, по данным Forbes, первым озвучил идею воссоздания дирекции императорских театров.

Владимир Кехман предпринял попытку занять кресло в Большом еще в 2011 году. Тогда в результате интриги из Большого театра в Михайловский со скандалом ушли молодые звёзды — артисты балета Наталья Осипова и Иван Васильев.
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Иван Васильев (II)Валерий ГергиевСветлана Захарова (III)Наталья Осипова (II)Ксения СобчакНиколай Цискаридзе
театры
Большой театрМариинский театрМихайловский театр

фотографии >>
Владимир Урин уходит с поста директора Большого театра раньше срока фотографии
Владимир Урин уходит с поста директора Большого театра раньше срока фотографии
Владимир Урин уходит с поста директора Большого театра раньше срока фотографии
Владимир Урин уходит с поста директора Большого театра раньше срока фотографии
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