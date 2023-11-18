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Павел Руминов устроил забастовку

18 ноября
2023 год

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18 ноября 2023

Режиссёр и сценарист Павел Руминов устроил забастовку: вечером 17 ноября он, одетый в летнюю футболку, сел на лавочку в московской Коммунарке (при минусовой температуре на улице). Руминов заявил, что не уйдёт, пока продюсеры не одобрят его новый проект, и что он «готов здесь умереть ради кино». Видео с заявлением режиссёр опубликовал в запретграме.

Павел Руминов устроил забастовку

По словам Руминова, сейчас он работает над сериалом, «который нужен стране» и «который может объединить все наши народы»: «Но мне продюсеры говорят, что это туфта, запуская за те же деньги развлекательные и бессмысленные проекты. Я люблю свою страну, я переживаю за то, что происходит. Я здесь сижу, чтобы сказать одну простую вещь: существует безумная проблема взаимоотношений художников и продюсеров. Мы, творцы, просто сведены к нулю», — заявил режиссёр. Также Руминов отметил, что это он написал сценарий фильма «Тренер», а картина «Лето» Кирилла Серебренникова снята по его переписанному сценарию.

По всей видимости, основная претензия режиссёра обращена к продюсеру Сергею Бобзе, который снял фильмы «Успех» и «Маленький воин» по его сценариям. Руминов говорит, что Бобза не выходит с ним на связь. Как отмечает «Комендант кинокрепости», Руминов вынашивал идею нового сериала много лет, но продюсеры не заплатили ему денег за сценарий и отменили проект.
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Павел Руминов устроил забастовку фотографии
Павел Руминов устроил забастовку фотографии
Павел Руминов устроил забастовку фотографии
Павел Руминов устроил забастовку фотографии
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