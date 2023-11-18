Режиссёр и сценарист Павел Руминов
устроил забастовку: вечером 17 ноября он, одетый в летнюю футболку, сел на лавочку в московской Коммунарке (при минусовой температуре на улице). Руминов заявил, что не уйдёт, пока продюсеры не одобрят его новый проект, и что он «готов здесь умереть ради кино». Видео с заявлением режиссёр опубликовал в запретграме.
По словам Руминова, сейчас он работает над сериалом, «который нужен стране» и «который может объединить все наши народы»: «Но мне продюсеры говорят, что это туфта, запуская за те же деньги развлекательные и бессмысленные проекты. Я люблю свою страну, я переживаю за то, что происходит. Я здесь сижу, чтобы сказать одну простую вещь: существует безумная проблема взаимоотношений художников и продюсеров. Мы, творцы, просто сведены к нулю»
, — заявил режиссёр. Также Руминов отметил, что это он написал сценарий фильма «Тренер»
, а картина «Лето» Кирилла Серебренникова
снята по его переписанному сценарию.
По всей видимости, основная претензия режиссёра обращена к продюсеру Сергею Бобзе
, который снял фильмы «Успех»
и «Маленький воин»
по его сценариям. Руминов говорит, что Бобза не выходит с ним на связь. Как отмечает
«Комендант кинокрепости», Руминов вынашивал идею нового сериала много лет, но продюсеры не заплатили ему денег за сценарий и отменили проект.
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