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Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг

19 ноября
2023 год

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19 ноября 2023

Продолжаем следить за фотосъёмками с участием актёров в рекламе и журналах. За прошлую неделю в объёктив попали Кэйли Спэни, Жанель Моне, Сидни Суини, Грета Гервиг и Мила Ершова. А спецвыпуск британского Vogue, посвящённый национальным достояниям, вышел с несколькими обложками, на которые попали Джоди Комер, Тильда Суинтон и Оливия Колман.

Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг
фото: Мила Ершова для журнала "Hello!"

Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг
фото: Мила Ершова для журнала "Hello!"

Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг
фото: Мила Ершова для журнала "Hello!"

Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг
фото: Жанель Моне для Harper's Bazaar UK

Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг
фото: Кэйли Спэни для журнала Homme Girls

Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг
фото: Кэйли Спэни для журнала Homme Girls

Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг
фото: Грета Гервиг для "Vanity Fair"

Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг
фото: Грета Гервиг для "Vanity Fair"

Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг
фото: Джоди Комер для British Vogue

Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг
фото: Тильда Суинтон для British Vogue

Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг
фото: Оливия Колман для British Vogue
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Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг фотографии
Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг фотографии
Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг фотографии
Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг фотографии
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