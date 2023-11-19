Отдел кадров: Мила Ершова, Сидни Суини и Грета Гервиг

Журналист Тимофей Трибунцев предсказывает убийства в сериале «Подслушано в Рыбинске»
Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о старте съемок ироничного триллера
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Продолжаем следить за фотосъёмками с участием актёров в рекламе и журналах. За прошлую неделю в объёктив попали Кэйли Спэни, Жанель Моне, Сидни Суини, Грета Гервиг и Мила Ершова. А спецвыпуск британского Vogue, посвящённый национальным достояниям, вышел с несколькими обложками, на которые попали Джоди Комер, Тильда Суинтон и Оливия Колман.
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