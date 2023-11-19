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«Квартет И» убрал группу «Несчастный случай» из спектакля «День радио» из-за доноса

19 ноября
2023 год

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19 ноября 2023
Музыкальный журналист и по совместительству иноагент Михаил Козырев рассказал в одной из запрещённых соцсетей о том, что театр «Квартет И» был вынужден убрать из спектакля «День радио» музыкальную группу «Несчастный случай» и заменить её на группу «Бобры».

«Квартет И» убрал группу «Несчастный случай» из спектакля «День радио» из-за доноса
фото: Спектакль "День Радио"

«Вчера Кортнев мне рассказал, как исчез из спектакля «Несчастный случай». На них написали донос. Перед «Квартетом И» поставили ультиматум: либо убираете из спектаклей этих „врагов народа“, либо мы закрываем ваш театр. Теперь в «Дне радио» музыкальные номера исполняют группа «Бобры» и Павел Майков».

«Бобры» с Майковым вытеснили Кортнева и компанию в марте 2023-го года. Причина этих кадровых перестановок не так чтобы неожиданна: Кортнев осудил спецоперацию, обеспечив своей группе место во всевозможных списках запрещённых артистов.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   20.11.2023 - 00:58
Песня про "Снежинку" - просто великая. очень жаль что талант и разум не всегда сходятся читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фотографии >>
«Квартет И» убрал группу «Несчастный случай» из спектакля «День радио» из-за доноса фотографии
«Квартет И» убрал группу «Несчастный случай» из спектакля «День радио» из-за доноса фотографии
«Квартет И» убрал группу «Несчастный случай» из спектакля «День радио» из-за доноса фотографии
«Квартет И» убрал группу «Несчастный случай» из спектакля «День радио» из-за доноса фотографии
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