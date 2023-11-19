«Квартет И» убрал группу «Несчастный случай» из спектакля «День радио» из-за доноса

Музыкальный журналист и по совместительству иноагент Михаил Козырев рассказал в одной из запрещённых соцсетей о том, что театр «Квартет И» был вынужден убрать из спектакля «День радио» музыкальную группу «Несчастный случай» и заменить её на группу «Бобры».
фото: Спектакль "День Радио"
«Вчера Кортнев мне рассказал, как исчез из спектакля «Несчастный случай». На них написали донос. Перед «Квартетом И» поставили ультиматум: либо убираете из спектаклей этих „врагов народа“, либо мы закрываем ваш театр. Теперь в «Дне радио» музыкальные номера исполняют группа «Бобры» и Павел Майков».
«Бобры» с Майковым вытеснили Кортнева и компанию в марте 2023-го года. Причина этих кадровых перестановок не так чтобы неожиданна: Кортнев осудил спецоперацию, обеспечив своей группе место во всевозможных списках запрещённых артистов.
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