Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум

Отгремел главный праздник любителей игры в переодевание Хэллоуин, и, надо признать, что в этом году костюмы звёзд были не самыми эффектными. Королева Хэллоуина Хайди Клум, ежегодно устраивающая главную хэллоуин-вечеринку в Нью-Йорке, сделала ставку не на эффектный грим, а на массовку. Хайди предстала в образе павлина, а роль «хвоста» исполнили 10 гимнастов.
фото: Хайди Клум
Супруг Хайди, музыкант Том Каулиц, традиционно выступающий дополнением к её образу, появился в костюме огромного яйца.
фото: Хайди Клум и Том Каулитц
Изобилие вечеринок, от домашних посиделок до клубных мероприятий, ставило перед любителями маскарада сложную задачу выбора нескольких костюмов. Меган Фокс и Колсон Бейкер появились в образах персонажей из фильма «Убить Билла» и манги «Тетрадь смерти».
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