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Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум

2 ноября
2023 год

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2 ноября 2023
Отгремел главный праздник любителей игры в переодевание Хэллоуин, и, надо признать, что в этом году костюмы звёзд были не самыми эффектными. Королева Хэллоуина Хайди Клум, ежегодно устраивающая главную хэллоуин-вечеринку в Нью-Йорке, сделала ставку не на эффектный грим, а на массовку. Хайди предстала в образе павлина, а роль «хвоста» исполнили 10 гимнастов.

Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум
фото: Хайди Клум

Супруг Хайди, музыкант Том Каулиц, традиционно выступающий дополнением к её образу, появился в костюме огромного яйца.

Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум
фото: Хайди Клум и Том Каулитц

Изобилие вечеринок, от домашних посиделок до клубных мероприятий, ставило перед любителями маскарада сложную задачу выбора нескольких костюмов. Меган Фокс и Колсон Бейкер появились в образах персонажей из фильма «Убить Билла» и манги «Тетрадь смерти».

Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум
фото: Меган Фокс и Колсон Бейкер

Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум
фото: Меган Фокс и Колсон Бейкер

Ченнинг Татум и Зои Кравиц оригинально обыграли персонажей фильма «Ребёнок Розмари» (а заодно ослепили папарацци кольцом и спровоцировали слухи о помолвке). А бывшая супруга Ченнинга Дженна Дьюан и Стив Кази переоделись в героев фильма «Эдвард руки-ножницы».

Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум
фото: Ченнинг Татум и Зои Кравиц

Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум
фото: Дженна Дьюан и Стив Кази

Пэрис Хилтон переоделась в Бритни Спирc. А Кайя Гербер и Остин Батлер примерили образы Эди Сэджвик и Энди Уорхола.

Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум
фото: Пэрис Хилтон

Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум
фото: Кайя Гербер и Остин Батлер

Эдвард Нортон с женой переоделись в Дэвида и Викторию Бэкхем. Камила Кобелло вспомнила фильм «Дневники принцессы». А Кейт Бекинсейл «Барбареллу».

Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум
фото: Эдвард Нортон с женой

Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум
фото: Камила Кабелло

Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум
фото: Кейт Бекинсейл
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Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум фотографии
Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум фотографии
Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум фотографии
Тыквенный спас: Меган Фокс, Кейт Бекинсейл и Ченнинг Татум фотографии
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