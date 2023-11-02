Мария Куликова призналась, что снова вышла замуж несколько лет назад

Актриса Мария Куликова
, известная зрителям по ролям в сериалах «Склифосовский»
, «Доярка из Хацапетовки»
и «Две судьбы»
, несколько лет назад
никого не предупредив
вышла замуж.
В интервью изданию Леди Mail.ru
. актриса призналась, что не рассчитывала на полноценную жизнь после развода с первым мужем. «Я в отношениях уже более девяти лет: все это время они остаются замечательными, возможно, поэтому я так позитивно смотрю на всё, что происходит вокруг меня. […] Я не рассчитывала на полноценную жизнь после развода, даже ремонт в доме делала с ощущением: «Ну всё, конец, теперь сконцентрируюсь на сыне и творчестве». А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь. Мы уже официально женаты, но не афишируем это»
.
Имя своего избранника Мария не раскрывает. С бывшим мужем Денисом Матросовым
Мария воспитывает сына Ивана, которому на момент развода было 4 года.
«Ваня был настолько мал, что не особо понимал ситуацию. Поскольку мы оба артисты – у обоих постоянные гастроли и съёмки, момент расставания прошёл для него практически незаметно. А потом это уже стало данностью. Осознавать всё и задавать вопросы он стал намного позже.
Поначалу он спрашивал: «Ну вы же друзья? У вас же хорошие отношения?» Я отвечала: «Конечно, лучшие в мире! И вообще, у тебя самый классный папа». Мне кажется, что это самая рабочая схема для разведённых родителей – обязательно превозносить того человека, которого сейчас нет рядом с ребёнком. Это помогает сберечь его психику»
.
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