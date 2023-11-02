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Мария Куликова призналась, что снова вышла замуж несколько лет назад

2 ноября
2023 год

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2 ноября 2023

Актриса Мария Куликова, известная зрителям по ролям в сериалах «Склифосовский», «Доярка из Хацапетовки» и «Две судьбы», несколько лет назад никого не предупредив вышла замуж.

Мария Куликова призналась, что снова вышла замуж несколько лет назад

В интервью изданию Леди Mail.ru. актриса призналась, что не рассчитывала на полноценную жизнь после развода с первым мужем. «Я в отношениях уже более девяти лет: все это время они остаются замечательными, возможно, поэтому я так позитивно смотрю на всё, что происходит вокруг меня. […] Я не рассчитывала на полноценную жизнь после развода, даже ремонт в доме делала с ощущением: «Ну всё, конец, теперь сконцентрируюсь на сыне и творчестве». А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь. Мы уже официально женаты, но не афишируем это».

Имя своего избранника Мария не раскрывает. С бывшим мужем Денисом Матросовым Мария воспитывает сына Ивана, которому на момент развода было 4 года.

Мария Куликова призналась, что снова вышла замуж несколько лет назад

«Ваня был настолько мал, что не особо понимал ситуацию. Поскольку мы оба артисты – у обоих постоянные гастроли и съёмки, момент расставания прошёл для него практически незаметно. А потом это уже стало данностью. Осознавать всё и задавать вопросы он стал намного позже.

Поначалу он спрашивал: «Ну вы же друзья? У вас же хорошие отношения?» Я отвечала: «Конечно, лучшие в мире! И вообще, у тебя самый классный папа». Мне кажется, что это самая рабочая схема для разведённых родителей – обязательно превозносить того человека, которого сейчас нет рядом с ребёнком. Это помогает сберечь его психику».
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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   2.11.2023 - 16:23
Мне кажется, что Мария Куликова мудрая и заботливая мама. Она правильно понимает, что для ее сына главное - психологическое благополучие и стабильность. Ее подход к разводу и отношениям с бывшим мужем... читать далее>>
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Мария Куликова призналась, что снова вышла замуж несколько лет назад фотографии
Мария Куликова призналась, что снова вышла замуж несколько лет назад фотографии
Мария Куликова призналась, что снова вышла замуж несколько лет назад фотографии
Мария Куликова призналась, что снова вышла замуж несколько лет назад фотографии
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