Павел Прилучный рассказал, как устроил 11-летнего сына на работу

В последнее время у Павла Прилучного всё очень хорошо с работой и среди ролей в андреасяновском кино встречаются очень даже интересные работы — как например, роль криминального авторитета 90-х Мидаса в нашумевшем сериале «Лада Голд». 90-е выросший в Казахстане Павел вспоминает с благодарностью и даже теплотой.
«По моей семье 90-е неплохо прошлись, много что повидал. И я на самом деле рад этому, мне нравилось то время, когда люди следили за каждым словом и знали, что нехорошо людей обижать, потому что за это может и прилететь», — признался актёр в интервьюФёдору Бондарчуку.
А ещё 90-е были временем инициативных людей, которые крутились как могли. Крутился и Павел, сделав свои первые капиталистические шажочки ещё в 9-летнем возрасте.
«У нас был частный сектор в поселке, и дом у нас стоял рядом со светофором, а рядом со светофором стояла колонка. Я собрал всех ребят (мне было лет 9, а ребятам было по 5-6), раздал им вёдра, тряпочки. И как только подъезжали машины, парни подбегали с двух сторон мыли машины, а я уже договаривался с водителем о гонорарах на жвачку. Водители умилялись, какую-то мелочь нам давали, на жвачку хватало».
фото: Павел с сыном Тимофеем
Этот бесценный опыт приобщения к труду актёр передал своему сыну Тимофею, которому скоро исполнится 11 лет. «Сын был полтора месяца летних со мной, и я устроил его на площадку, он работал, получал зарплату. Он ездил со мной, каждый день вставал в пять утра, возвращался в семь-восемь вечера. Он был у меня скриптом. Скрипт — это человек, который должен запоминать и фиксировать расположение предметов из кадра в кадр. В каком порядке где что стоит. Если после кадра расположение, допустим, посуды на столе меняется почему-то, скрипт должен прийти и всё восстановить в том порядке, в котором было. Тимофею это очень понравилось».
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