Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Павел Прилучный рассказал, как устроил 11-летнего сына на работу

20 ноября
2023 год

Лайфстайл >>
20 ноября 2023
В последнее время у Павла Прилучного всё очень хорошо с работой и среди ролей в андреасяновском кино встречаются очень даже интересные работы — как например, роль криминального авторитета 90-х Мидаса в нашумевшем сериале «Лада Голд». 90-е выросший в Казахстане Павел вспоминает с благодарностью и даже теплотой.

Павел Прилучный рассказал, как устроил 11-летнего сына на работу

«По моей семье 90-е неплохо прошлись, много что повидал. И я на самом деле рад этому, мне нравилось то время, когда люди следили за каждым словом и знали, что нехорошо людей обижать, потому что за это может и прилететь», — признался актёр в интервью Фёдору Бондарчуку.

А ещё 90-е были временем инициативных людей, которые крутились как могли. Крутился и Павел, сделав свои первые капиталистические шажочки ещё в 9-летнем возрасте.

«У нас был частный сектор в поселке, и дом у нас стоял рядом со светофором, а рядом со светофором стояла колонка. Я собрал всех ребят (мне было лет 9, а ребятам было по 5-6), раздал им вёдра, тряпочки. И как только подъезжали машины, парни подбегали с двух сторон мыли машины, а я уже договаривался с водителем о гонорарах на жвачку. Водители умилялись, какую-то мелочь нам давали, на жвачку хватало».

Павел Прилучный рассказал, как устроил 11-летнего сына на работу
фото: Павел с сыном Тимофеем

Этот бесценный опыт приобщения к труду актёр передал своему сыну Тимофею, которому скоро исполнится 11 лет. «Сын был полтора месяца летних со мной, и я устроил его на площадку, он работал, получал зарплату. Он ездил со мной, каждый день вставал в пять утра, возвращался в семь-восемь вечера. Он был у меня скриптом. Скрипт — это человек, который должен запоминать и фиксировать расположение предметов из кадра в кадр. В каком порядке где что стоит. Если после кадра расположение, допустим, посуды на столе меняется почему-то, скрипт должен прийти и всё восстановить в том порядке, в котором было. Тимофею это очень понравилось».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
воспоминанияденьгидети
персоны
Сарик АндреасянФёдор БондарчукПавел Прилучный
фильмы
Лада Голд

фотографии >>
Павел Прилучный рассказал, как устроил 11-летнего сына на работу фотографии
Павел Прилучный рассказал, как устроил 11-летнего сына на работу фотографии
Павел Прилучный рассказал, как устроил 11-летнего сына на работу фотографии
Павел Прилучный рассказал, как устроил 11-летнего сына на работу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Джосс Акленд
19 ноября ушёл из жизни британский актёр Джосс Акленд.

День рождения >>

Алексей Баталов
Валерий Ивченко
Амалия Мордвинова
Майя Плисецкая
Александр Ткачёнок
Павел Трубинер
Михаил Ульянов
Виталий Ходин
Сергей Шевкуненко
Надин Веласкес
Джоэл МакХэйл
Андреа Райзборо
Риз Уэйкфилд
Флориан Дэвид Фитц
Вероника Хэмел
Шон Янг
все родившиеся 20 ноября >>

Афиша кино >>

Настоящий Дед Мороз
комедия, семейное кино
Россия, 2023
13 пришествий дьявола
триллер
Италия, США, 2023
Дворец
драма, комедия
Италия, Польша, Франция, Швейцария, 2023
Большое маленькое приключение
комедия, приключения
Бельгия, Испания, Франция, 2023
Обрушение
боевик, драма, комедия
Южная Корея, 2021
Бугимен. Начало легенды
комедия, приключения, семейное кино, фильм ужасов
Испания, Уругвай, 2023
Дикое сердце
детский фильм, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Германия, 2023
Китти-киллер
боевик, комедия
Таиланд, 2023
Костяной домик
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2023
Нандор Фодор и говорящий мангуст
комедия, мистика, фэнтези
Великобритания, 2023
Тайна заколдованного зеркала
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Швеция, 2023
Белый список
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен