Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд

20 ноября
2023 год

Лайфстайл >>
20 ноября 2023
16 ноября в Королевском оперном театре в Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения премии журнала GQ «Мужчина года — 2023», лауреатами которой стали Джереми Аллен Уайт, Эндрю Скотт и Шути Гатва. Среди гостей премии были Мэйси Уилльямс и Дейзи Эдгар-Джонс.

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Джереми Аллен Уайт

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Эйса Баттерфилд

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Шути Гатва

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Мейси Уилльямс

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Дейзи Эдгар-Джонс

А вот на вечеринке в честь премии, которая прошла следующим вечером в Лос-Анджелесе было многолюднее: Ким Кардашьян, Джейкоб Элорди, Кэйли Спэни, Аарон Пол, Сэт Роген, Николас Голицын, Эндрю Гарфилд, Меган Фокс и другие.

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Джейкоб Элорди

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Эндрю Гарфилд

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Кэйли Спэни

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Сэт Роген с женой

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Джеймс Марсден

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Аарон Пол

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Мэтт Бомер

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Николас Голицын

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Ким Кардашьян

Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд
фото: Меган Фокс
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Эйса БаттерфилдКолсон БейкерМэтт БомерДжонатан БэйлиЭндрю ГарфилдШути ГатваГенри ГолдингНиколас ГолицынТео ДжеймсКим КардашьянБарри КеоганБрайан КоксДжеймс МарсденТейлор Захар ПересАарон ПолДжеффри РайтСет РогенЭндрю СкоттКэйли СпэниЛаКит СтэнфилдДжоди Тёрнер-СмитДжереми Аллен УайтМейзи УильямсМеган ФоксПэрис ХилтонДжон ХэммУилл ШарпПатрик ШварценеггерДэйзи Эдгар-ДжонсДжо ЭлвинДжейкоб Элорди

фотографии >>
Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд фотографии
Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд фотографии
Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд фотографии
Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Джосс Акленд
19 ноября ушёл из жизни британский актёр Джосс Акленд.

День рождения >>

Алексей Баталов
Валерий Ивченко
Амалия Мордвинова
Майя Плисецкая
Александр Ткачёнок
Павел Трубинер
Михаил Ульянов
Виталий Ходин
Сергей Шевкуненко
Надин Веласкес
Джоэл МакХэйл
Андреа Райзборо
Риз Уэйкфилд
Флориан Дэвид Фитц
Вероника Хэмел
Шон Янг
все родившиеся 20 ноября >>

Афиша кино >>

Дворец
драма, комедия
Италия, Польша, Франция, Швейцария, 2023
Настоящий Дед Мороз
комедия, семейное кино
Россия, 2023
13 пришествий дьявола
триллер
Италия, США, 2023
Большое маленькое приключение
комедия, приключения
Бельгия, Испания, Франция, 2023
Обрушение
боевик, драма, комедия
Южная Корея, 2021
Бугимен. Начало легенды
комедия, приключения, семейное кино, фильм ужасов
Испания, Уругвай, 2023
Дикое сердце
детский фильм, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Германия, 2023
Китти-киллер
боевик, комедия
Таиланд, 2023
Костяной домик
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2023
Нандор Фодор и говорящий мангуст
комедия, мистика, фэнтези
Великобритания, 2023
Тайна заколдованного зеркала
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Швеция, 2023
Белый список
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram