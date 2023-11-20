Боже, какой мужчина: Николас Голицын, Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд

16 ноября в Королевском оперном театре в Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения премии журнала GQ «Мужчина года — 2023», лауреатами которой стали Джереми Аллен Уайт
, Эндрю Скотт
и Шути Гатва
. Среди гостей премии были Мэйси Уилльямс
и Дейзи Эдгар-Джонс
.
фото: Джереми Аллен Уайт
фото: Эйса Баттерфилд
фото: Шути Гатва
фото: Мейси Уилльямс
фото: Дейзи Эдгар-Джонс
А вот на вечеринке в честь премии, которая прошла следующим вечером в Лос-Анджелесе было многолюднее: Ким Кардашьян
, Джейкоб Элорди
, Кэйли Спэни
, Аарон Пол
, Сэт Роген
, Николас Голицын
, Эндрю Гарфилд
, Меган Фокс
и другие.
фото: Джейкоб Элорди
фото: Эндрю Гарфилд
фото: Кэйли Спэни
фото: Сэт Роген с женой
фото: Джеймс Марсден
фото: Аарон Пол
фото: Мэтт Бомер
фото: Николас Голицын
фото: Ким Кардашьян фото: Меган Фокс
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