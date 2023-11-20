Гвинет Пэлтроу призналась, что бросила актёрскую карьеру из-за детей

В интервью изданию «People»Гвинет Пэлтроу призналась, что отсутствие у неё крупных ролей в кино напрямую связано с рождением детей. «Ирония в том, что я действительно отошла в сторону, когда родилась Эппл (дочь Пэлтроу от музыканта Криса Мартина родилась в 2004 году - прим. ред.). Последний раз, когда у меня была большая роль в кино, я была как раз беременна ею.
фото: Гвинет Пэлтроу с детьми
А когда она родилась, у меня случилась переоценка ценностей. И моя уверенность в том, что я хочу заниматься строить эту карьеру дальше, поугасла. Я совершенно точно не хотела отныне отсутствовать дома месяцами».
Через два году Пэлтроу родила сына Мозеса, и у неё появилась ещё одна причина сфокусироваться на семье и найти иной способ зарабатывать деньги. Продолжая сниматься уже в эпизодических ролях, актриса переквалифицировалась в Татьяну Бакальчук в бизнес-вумен и весьма преуспела в продажах продукции для дома, тела и красоты.
обсуждение >>