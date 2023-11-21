Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева

«Пациент №1» Резо Гигинеишвили получил награду на кинофестивале в Таллине
Ленту отметили «за убедительное воссоздание атмосферы Советского Союза 1980-х»
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21 ноября в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера криминальной ироничной мелодрамы «Кеша должен умереть», в которой героини Юлии Снигирь, Юли Александровой и Александры Ребенок решают убить своего общего возлюбленного Кешу (Константин Богомолов). Среди гостей вечера были Ксения Собчак, Наталья Рудова, Виктория Боня, Алёна Водонаева, Елизавета Ищенко, Лянка Грыу, Аксинья Гог, Елена Панова и другие.
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