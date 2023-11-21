Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Платёжная система МИР
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева

21 ноября
2023 год

Лайфстайл >>
21 ноября 2023

21 ноября в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера криминальной ироничной мелодрамы «Кеша должен умереть», в которой героини Юлии Снигирь, Юли Александровой и Александры Ребенок решают убить своего общего возлюбленного Кешу (Константин Богомолов). Среди гостей вечера были Ксения Собчак, Наталья Рудова, Виктория Боня, Алёна Водонаева, Елизавета Ищенко, Лянка Грыу, Аксинья Гог, Елена Панова и другие.

Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак

Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева
фото: Юлия Александрова

Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева
фото: Александра Ребенок

Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева
фото: Василиса Перелыгина

Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева
фото: Наталья Бардо

Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева
фото: Виктория Боня

Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева
фото: Алёна Водонаева

Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева
фото: Елизавета Ищенко

Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева
фото: Лянка Грыу

Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева
фото: Наталья Рудова

Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева
фото: Аксинья Гог

Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева
фото: Елена Панова

Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева
фото: Алика Смехова

Премьера сериала «Кеша должен умереть» - 1 декабря 2023 года в онлайн-кинотеатре Kion.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Юля АлександроваКарина АндоленкоПолина АскериАнна БанщиковаНаташа БардоВиктория БогатырёваКонстантин БогомоловАнна БогомоловаВиктория БоняКсения БородинаГригорий ВерникЮлия ВитрукАлёна ВодонаеваАксинья ГогЛянка ГрыуМихаил ГурайСофья ДонианцДарья ЖовнерНадежда ИгошинаЕлизавета ИщенкоЕкатерина КабакАмбарцум КабанянГригорий КалининИван КокоринВиктория КорляковаСтанислав КруглицкийМаша ЛобановаАлексей ЛукинТатьяна ЛютаеваЕвгения МалаховаИгорь МишинЕлена ПановаВасилиса ПерелыгинаАлександра РебенокНаталья РудоваАлика СмеховаЮлия СнигирьКсения СобчакКсения СурковаГригорий ТумановДарья ХарченкоАнна Чурина
фильмы
Кеша должен умереть

фотографии >>
Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева фотографии
Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева фотографии
Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева фотографии
Клуб первых жён: Виктория Боня, Ксения Собчак и Алёна Водонаева фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Платёжная система МИР

Скорбим

Джосс Акленд
19 ноября ушёл из жизни британский актёр Джосс Акленд.

День рождения >>

Иева Андреевайте
Михаил Глузский
Михаил Голубович
Виктория Горшенина
Людмила Зайцева
Алексей Колган
Сергей Колешня
Тамара Носова
Валерия Шкирандо
Мария Казарес
Джена Мэлоун
Харольд Рамис
Инес Састр
Марло Томас
Голди Хоун
Николетт Шеридан
все родившиеся 21 ноября >>

Афиша кино >>

Дворец
драма, комедия
Италия, Польша, Франция, Швейцария, 2023
Настоящий Дед Мороз
комедия, семейное кино
Россия, 2023
13 пришествий дьявола
триллер
Италия, США, 2023
Большое маленькое приключение
комедия, приключения
Бельгия, Испания, Франция, 2023
Обрушение
боевик, драма, комедия
Южная Корея, 2021
Бугимен. Начало легенды
комедия, приключения, семейное кино, фильм ужасов
Испания, Уругвай, 2023
Дикое сердце
детский фильм, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Германия, 2023
Китти-киллер
боевик, комедия
Таиланд, 2023
Костяной домик
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2023
Нандор Фодор и говорящий мангуст
комедия, мистика, фэнтези
Великобритания, 2023
Тайна заколдованного зеркала
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Швеция, 2023
Белый список
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?