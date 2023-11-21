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Марина Кравец ждёт второго ребёнка

21 ноября
2023 год

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21 ноября 2023
39-летняя телеведущая и резидентка Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению второго ребёнка. В комментарии изданию StarHit Марина призналась, что скоро ей придётся приостановить работу над шоу «Лига городов» «из-за радостного события» в семье.

Марина Кравец ждёт второго ребёнка

В июле Марина отметила 10-летнюю годовщину свадьбы с Аркадием Водаховым, с которым телеведущая прожила в общей сложности 17 лет. Первого ребёнка, дочь Веронику, Марина родила в разгар пандемии в 2020 году. После рождения дочери телеведущая призналась, что они с мужем хотели бы сына. «В идеале выдержать несколько лет разницы в возрасте, чтобы ребёнок получил всё необходимое и психологически чувствовал себя комфортно, да и нам полегче было. А в целом мы оба за! Тем более что список с мужскими именами тоже имеется».
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