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СМИ: У 72-летнего Алексея Учителя роман с бывшей студенткой, которая родила ему дочь

21 ноября
2023 год

Лайфстайл >>
21 ноября 2023
На премьере сериала «Слово пацана» 72-летний Алексей Учитель появился в компании молоденькой таинственной незнакомки. Издание «Super» провело расследование и выяснило, что спутницу режиссёра зовут Софья Меледина, ей 26 лет и она даже успела родить Учителю ребёнка.

СМИ: У 72-летнего Алексея Учителя роман с бывшей студенткой, которая родила ему дочь
фото: Софья Меледина

Меледина познакомилась с Учителем во ВГИКе — в 2016 году она поступила в его мастерскую на режиссёрский факультет. Но ещё до окончания института Софья родила дочь Нину.

СМИ: У 72-летнего Алексея Учителя роман с бывшей студенткой, которая родила ему дочь

Поскольку комментариев от Учителя и Мелединой журналисты «Super» так и не добились, пришлось заняться расследованием в соцсетях. И выяснилось, что Софья с Ниной повсюду следуют за Учителем, повторяя маршруты его путешествий и передвижений по светским мероприятиям. Так же, судя по фотографиям из соцсетей, Нина знакома со своими старшими сёстрами Анной и Марией, которых родила Юлия Пересильд. Узаконивать отношения с Мелединой Учитель не спешит.

СМИ: У 72-летнего Алексея Учителя роман с бывшей студенткой, которая родила ему дочь
фото: Нина и Маша Пересильд
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фильмы
Слово пацана. Кровь на асфальте

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СМИ: У 72-летнего Алексея Учителя роман с бывшей студенткой, которая родила ему дочь фотографии
СМИ: У 72-летнего Алексея Учителя роман с бывшей студенткой, которая родила ему дочь фотографии
СМИ: У 72-летнего Алексея Учителя роман с бывшей студенткой, которая родила ему дочь фотографии
СМИ: У 72-летнего Алексея Учителя роман с бывшей студенткой, которая родила ему дочь фотографии
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