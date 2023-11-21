СМИ: У 72-летнего Алексея Учителя роман с бывшей студенткой, которая родила ему дочь

Меледина познакомилась с Учителем во ВГИКе — в 2016 году она поступила в его мастерскую на режиссёрский факультет. Но ещё до окончания института Софья родила дочь Нину.
Поскольку комментариев от Учителя и Мелединой журналисты «Super» так и не добились, пришлось заняться расследованием в соцсетях. И выяснилось, что Софья с Ниной повсюду следуют за Учителем, повторяя маршруты его путешествий и передвижений по светским мероприятиям. Так же, судя по фотографиям из соцсетей, Нина знакома со своими старшими сёстрами Анной и Марией, которых родила Юлия Пересильд. Узаконивать отношения с Мелединой Учитель не спешит.
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