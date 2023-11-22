«Я думал, у него нет никакой власти. Я ошибся»: Семён Трескунов о Никите Михалкове

Последние 4 года Семён Трескунов
последовательно критиковал государство РФ и выступал в поддержку Того - кого - нельзя - называть. За что в 2021 году, наряду с другими протестно настроенными актёрами получил отповедь от Никиты Михалкова
. В одном из выпусков своей передачи «Бесогон» Михалков обвинил
актёров в том, что они гонят отару доверчивого населения на баррикады. А сами при этом смеют получать деньги за свою работу. Инструментом разоблачения стала огласка чужих зарплат: «Я не к тому говорю, чтобы возбудить к вам зависть и ненависть. Я говорю это вам для того, чтобы вы возбудили в себе ощущение фальши. Получается, что вы страдаете от режима Путина в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за один съемочный день. Вы чем недовольны?»
В интервью иноагентке Катерине Гордеевой
Трескунов, эмигрировавший из России после начала спецоперации, выразил уверенность, что именно из-за влиятельности Михалкова у него долгое время не было работы.
«Если бы он меня не обработал в «Бесогоне», я думаю, что не было бы такого информационного влияния на мою дальнейшую судьбу. Я не верил, что есть какие-то бан-листы, я не мог представить, что это возможно. Я думал, что я плохой артист. Ну может, в кадре плохо смотрюсь. Герои кончились, которых бы я мог играть. Я всерьёз думал, что я плохо делаю свою работу. Я и представить не мог, что есть где-то люди, некоторым из которых я жму руки, а они сидят где-то в кабинете и договариваются, что Семён больше не работает»
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Семён был единственным из «обработанных» артистов, который публично ответил Михалкову. «Я почему-то чувствовал, что у него нет никакой власти, что он просто дед. Меня ведь что оскорбило? Он меня в этом видео не просто прожарил, а он напрямую сказал публике: «Вот смотрите, он получает 120 000 рублей в смену и чем-то ещё недоволен». Он же как предлагал всем посмотреть на мотивацию моих поступков? Что несмотря на то, что я безбедно живу, моё желание обращать внимание на проблемы государства продиктовано не моей системой ценностей, а тем что я антенками на Запад направлен.
Идея о том, что нам дают деньги за нашу работу, и поэтому мы должны заткнуться — это какая-то чушь родом из Советского Союза, мне кажется. Я думал, что это какой-то помёт динозавров, к которому никто серьёзно не отнесётся. По итогу я ошибся. Он оказался очень влиятельным человеком»
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