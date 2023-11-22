«На той стороне страха находится всё самое интересное»: Светлана Камынина о смене профессии

Светлана Камынина
часто играет роли властных женщин, у которых в подчинении находятся как минимум домочадцы, а как максимум — персонал больницы или целый город. Будучи характерной актрисой второго плана, Светлана вряд ли может рассчитывать на огромное разнообразие ролей и постоянную занятость. Зато более свободный график даёт ей возможность пробовать свои силы в других профессиональных областях. Два года назад актриса отучилась на специалиста по развитию карьеры и объявила набор клиентов
. В интервью программе «Кино в деталях»
актриса рассказала о том, как приняла это решение.
«В какой-то момент я поняла, что мне не хватает удовлетворения от актёрской профессии. И меня осенила мысль: Света, а может быть, посмотришь вокруг, что вообще в мире происходит? А что ещё есть? Может, мне стоит отвлечься от узко направленного взгляда, что у меня кроме актёрской профессии ничего больше в жизни нет? А жизнь так прекрасна, в ней столько всего интересного. И я отучилась на коуча в 2022 году. Почему карьерный коучинг? Потому что вопросы самореализации остро стоят для меня самой. И это вообще самый насущный вопрос для современного человека»
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Это не первый карьерный разворот в жизни Светланы, которая до работы в кино получила экономическое образование и работала в банке. Так что никакого страха перед переменами актриса не испытывает. «Это же не значит, что я поставила крест на своей актёрской карьере и полностью переключилась на коучинг. Это наши мамы и папы могли всю жизнь работать на своих местах. А сейчас? Миграция. Молодежь вообще, я смотрю, так легко это делает: «На последнем курсе института я вдруг понял, что я никогда не буду этим заниматься, я не хочу». Всё, диплом получил и дальше ушёл развиваться в другую сторону. Никто ничего не боится. Мне не очень нравится бояться. На той стороне страха находится всё самое интересное. Страх — это фальш-ворота, которые закрывают мне мир чего-то прекрасного и удивительного. Надо только предварительно подготовиться, продумать свои действия. И как только начинаешь проходить сквозь этот страх, он становится прозрачным»
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