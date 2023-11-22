Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская

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Полина Гухман и Кирилл Жандаров узнали об опасном онлайн-приложении в трейлере «Цифрового кода»

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«Квартет И» убрал группу «Несчастный случай» из спектакля «День радио» из-за доноса

Но не то чтобы мы об этом не догадывались