Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская

21 ноября в концертном зале «Академия» состоялась презентация нового сезона канала СТС, гостями которой стали лица канала и приглашённые звёзды: Фёдор Бондарчук
, Оксана Акиньшина
, Екатерина Волкова
, Ингрид Олеринская
, Сабина Ахмедова
, Анна Банщикова
, Янина Студилина
и многие другие.
фото: Ингрид Олеринская
фото: Фёдор Бондарчук
фото: Алексей Лукин
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков
фото: Анна Банщикова
фото: Анна Невская
фото: Екатерина Волкова
Среди представленных проектов 2024 года: приключенческое шоу «Прятки», ведущим которого станет Егор Крид
, экстремальные шоу «Без дна» и «В темноте», а также «Суперниндзя». Сразу с двумя проектами дебютирует в качестве ведущего известный среди малышни блогер Влад Бумага
. Также зрителей канала ожидают новые комедийные сериалы «Из поморов мы»
с Павлом Деревянко
, «Кто быстрее?»
с Дмитрием Нагиевым
, «Котострофа»
с Михаилом Трухиным
, «Инспектор Гаврилов»
с Виктором Добронравовым
и «Положение вещей»
с Никитой Панфиловым
. Но самая главная новость
презентации — продолжение сериала «Не родись красивой»
с Нелли Уваровой
в роли Кати Пушкарёвой.
фото: Кристина Корбут
фото: Янина Студилина
фото: Оксана Акиньшина
фото: Анна Михайловская
фото: Валери Зоидова
фото: Светлана Камынина
фото: Катя Кабак
фото: Наталья Земцова
фото: Сабина Ахмедова фото: Егор Крид
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