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Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская

22 ноября
2023 год

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22 ноября 2023
21 ноября в концертном зале «Академия» состоялась презентация нового сезона канала СТС, гостями которой стали лица канала и приглашённые звёзды: Фёдор Бондарчук, Оксана Акиньшина, Екатерина Волкова, Ингрид Олеринская, Сабина Ахмедова, Анна Банщикова, Янина Студилина и многие другие.

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Ингрид Олеринская

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Фёдор Бондарчук

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Алексей Лукин

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Анна Банщикова

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Анна Невская

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Екатерина Волкова

Среди представленных проектов 2024 года: приключенческое шоу «Прятки», ведущим которого станет Егор Крид, экстремальные шоу «Без дна» и «В темноте», а также «Суперниндзя». Сразу с двумя проектами дебютирует в качестве ведущего известный среди малышни блогер Влад Бумага. Также зрителей канала ожидают новые комедийные сериалы «Из поморов мы» с Павлом Деревянко, «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым, «Котострофа» с Михаилом Трухиным, «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым и «Положение вещей» с Никитой Панфиловым. Но самая главная новость презентации — продолжение сериала «Не родись красивой» с Нелли Уваровой в роли Кати Пушкарёвой.

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Кристина Корбут

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Янина Студилина

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Оксана Акиньшина

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Анна Михайловская

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Валери Зоидова

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Светлана Камынина

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Катя Кабак

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Наталья Земцова

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Сабина Ахмедова

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская
фото: Егор Крид
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Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская фотографии
Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская фотографии
Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская фотографии
Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская фотографии
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