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«У меня нет информации об этом»: Нелли Уварова о перезапуске «Не родись красивой»

23 ноября
2023 год

Лайфстайл >>
23 ноября 2023
Вчера на презентации нового сезона СТС стало известно, что продолжению сериала «Не родись красивой» быть. Однако, исполнительницы главной роли Нелли Уварова ничего не знает о перезапуске. О чём она сказала в комментарии телеграм-каналу Mash.

«У меня нет информации об этом»: Нелли Уварова о перезапуске «Не родись красивой»

«У меня нет информации об этом. Я знаю о том, что есть желание снимать продолжение, но такое желание есть последние 17 лет. Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Пока нет сценария, я не могу даже приступать к переговорам. Не очень верю во вторые части», - заявила 43-летняя актриса.

«У меня нет информации об этом»: Нелли Уварова о перезапуске «Не родись красивой»

О продолжении сериала в принципе не известно ничего, кроме того, что оно будет. Руководство канала не поделилось информацией о сюжете и актёрском составе.
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№ 2
Спиолто   23.11.2023 - 00:40
И кста: а как же женсовет без машимашковой? о) читать далее>>
№ 1
Спиолто   23.11.2023 - 00:38
Если не будет Воропаева, Малиновского и Вики Клочковой - смотреть не буду!)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«У меня нет информации об этом»: Нелли Уварова о перезапуске «Не родись красивой» фотографии
«У меня нет информации об этом»: Нелли Уварова о перезапуске «Не родись красивой» фотографии
«У меня нет информации об этом»: Нелли Уварова о перезапуске «Не родись красивой» фотографии
«У меня нет информации об этом»: Нелли Уварова о перезапуске «Не родись красивой» фотографии
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