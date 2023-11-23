«У меня нет информации об этом»: Нелли Уварова о перезапуске «Не родись красивой»

анонс

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская

Два года назад актриса отучилась на карьерного коуча

«На той стороне страха находится всё самое интересное»: Светлана Камынина о смене профессии

22 ноября

«Я думал, у него нет никакой власти. Я ошибся»: Семён Трескунов о Никите Михалкове

Актёр считает, что из-за Михалкова ему год не предлагали работу