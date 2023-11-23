«У меня нет информации об этом»: Нелли Уварова о перезапуске «Не родись красивой»

Вчера на презентации
нового сезона СТС стало известно
, что продолжению сериала «Не родись красивой»
быть. Однако, исполнительницы главной роли Нелли Уварова
ничего не знает о перезапуске. О чём она сказала в комментарии телеграм-каналу Mash
.
«У меня нет информации об этом. Я знаю о том, что есть желание снимать продолжение, но такое желание есть последние 17 лет. Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Пока нет сценария, я не могу даже приступать к переговорам. Не очень верю во вторые части»
, - заявила 43-летняя актриса.
О продолжении сериала в принципе не известно ничего, кроме того, что оно будет. Руководство канала не поделилось информацией о сюжете и актёрском составе.
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