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Управление чувствами: Алёна Чехова, Ольга Красько и Марина Ворожищева

23 ноября
2023 год

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23 ноября 2023

22 ноября в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялось мероприятие для киноманов, на котором известные кинокритики и психолог рассказали о секретах кинематографа на примерах культовых фильмов в рамках «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+. О том, как кинематографистам удаётся столь виртуозно жонглировать зрительскими чувствами рассказали топовые эксперты: кинокритик, куратор фестивалей, основатель компании Midnight Егор Москвитин и главный редактор портала «Кино-Театр.Ру», продюсер Жан Просянов. Среди гостей вечера были Ольга Красько, Денис Бузин, Марина Ворожищева, Алёна Чехова, Алексей Лихницкий и другие.

Управление чувствами: Алёна Чехова, Ольга Красько и Марина Ворожищева
фото: Алёна Чехова

Управление чувствами: Алёна Чехова, Ольга Красько и Марина Ворожищева
фото: Марина Ворожищева

Управление чувствами: Алёна Чехова, Ольга Красько и Марина Ворожищева
фото: Ольга Красько

Управление чувствами: Алёна Чехова, Ольга Красько и Марина Ворожищева
фото: Алексей Лихницкий

Управление чувствами: Алёна Чехова, Ольга Красько и Марина Ворожищева
фото: Максим Коваленко

Управление чувствами: Алёна Чехова, Ольга Красько и Марина Ворожищева
фото: Жан Просянов

Управление чувствами: Алёна Чехова, Ольга Красько и Марина Ворожищева
фото: Денис Бузин

Управление чувствами: Алёна Чехова, Ольга Красько и Марина Ворожищева
фото: Егор Москвитин, Жан Просянов и Максим Коваленко
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