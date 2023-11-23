Управление чувствами: Алёна Чехова, Ольга Красько и Марина Ворожищева

Светлана Иванова проведет четвертый «Тест на беременность» на Первом канале
С 27 по 30 ноября состоится телевизионная премьера продолжения медицинской мелодрамы
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22 ноября в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялось мероприятие для киноманов, на котором известные кинокритики и психолог рассказали о секретах кинематографа на примерах культовых фильмов в рамках «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+. О том, как кинематографистам удаётся столь виртуозно жонглировать зрительскими чувствами рассказали топовые эксперты: кинокритик, куратор фестивалей, основатель компании Midnight Егор Москвитин и главный редактор портала «Кино-Театр.Ру», продюсер Жан Просянов. Среди гостей вечера были Ольга Красько, Денис Бузин, Марина Ворожищева, Алёна Чехова, Алексей Лихницкий и другие.
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