«Вы знаете, я работаю»: Владимир Урин прокомментировал свой уход из Большого театра

Директор Большого театра Владимир Урин
заявил, что продолжит работу, несмотря на новости об его увольнении
.
«Вы знаете, я работаю. Я нахожусь на гастролях в городе Минске. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было. Поэтому я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске»
, – сказал
он в беседе с ТАСС.
На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что сообщения о возможной смене руководства Большого театра неправдивы, Урин указал: «Я ответил на вопрос ровно так, как считаю необходимым ответить»
. Ранее в СМИ появились новости о том, что на должность руководителя объединённой дирекции Мариинского и Большого театров может быть назначен дирижёр Валерий Гергиев
.
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