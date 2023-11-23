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«Вы знаете, я работаю»: Владимир Урин прокомментировал свой уход из Большого театра

23 ноября
2023 год

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23 ноября 2023

Директор Большого театра Владимир Урин заявил, что продолжит работу, несмотря на новости об его увольнении.

«Вы знаете, я работаю»: Владимир Урин прокомментировал свой уход из Большого театра

«Вы знаете, я работаю. Я нахожусь на гастролях в городе Минске. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было. Поэтому я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске», – сказал он в беседе с ТАСС.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что сообщения о возможной смене руководства Большого театра неправдивы, Урин указал: «Я ответил на вопрос ровно так, как считаю необходимым ответить». Ранее в СМИ появились новости о том, что на должность руководителя объединённой дирекции Мариинского и Большого театров может быть назначен дирижёр Валерий Гергиев.
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«Вы знаете, я работаю»: Владимир Урин прокомментировал свой уход из Большого театра фотографии
«Вы знаете, я работаю»: Владимир Урин прокомментировал свой уход из Большого театра фотографии
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