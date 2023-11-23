Джейми Фокса
обвинили в сексуальных домогательствах. Женщина, якобы пострадавшая от его действий, подала на актёра в суд. Об этом сообщает
Variety.
Имя пострадавшей в иске указано как Джейн Доу. Она утверждает, что в 2015 году Фокс отвёл её в укромный уголок лаунджа Catch в Нью-Йорке, потрогал её грудь и засунул руку в штаны против её воли. Согласно иску, актёр сказал женщине «Ух ты, у тебя такое супермодельное тело»
и «Ты так хорошо пахнешь»
и сравнил её с Габриэль Юнион
. Пострадавшая утверждает, что затем актёр взял её за руку и увёл на крышу, а охранник заведения это видел. Когда пришёл её друг, Фокс прекратил.
Теперь пострадавшая требует компенсацию за боль, эмоциональное страдание, тревогу и унижение. По её словам, после случившегося она почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Она также подала иск против Catch за пособничество и плохой контроль за сотрудниками заведения.
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