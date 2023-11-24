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Джейми Фокс прокомментировал обвинения в сексуальном насилии

24 ноября
2023 год

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24 ноября 2023

Джейми Фокс прокомментировал обвинения в сексуальном насилии, которое, по словам предполагаемой жертвы, произошло в нью-йоркском ресторане Catch NYC & Roof в августе 2015 года.

Джейми Фокс прокомментировал обвинения в сексуальном насилии

«Этого инцидента никогда не было. В 2020 году этот человек подал почти идентичный иск в Бруклине. Вскоре после этого дело было прекращено. Сегодня эти претензии не более жизнеспособны, чем тогда. Мы уверены, что они снова будут отклонены», – заявил представитель актёра изданию PageSix.

Он также отметил, что Фокс собирается подать ответный иск на своего обвинителя: «Господин Фокс намерен подать иск о злонамеренном судебном преследовании против этого человека и её адвокатов за повторную подачу этого необоснованного иска».
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Джейми Фокс прокомментировал обвинения в сексуальном насилии фотографии
Джейми Фокс прокомментировал обвинения в сексуальном насилии фотографии
Джейми Фокс прокомментировал обвинения в сексуальном насилии фотографии
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