Джейми Фокс
прокомментировал обвинения в сексуальном насилии, которое, по словам предполагаемой жертвы, произошло в нью-йоркском ресторане Catch NYC & Roof в августе 2015 года
.
«Этого инцидента никогда не было. В 2020 году этот человек подал почти идентичный иск в Бруклине. Вскоре после этого дело было прекращено. Сегодня эти претензии не более жизнеспособны, чем тогда. Мы уверены, что они снова будут отклонены»
, – заявил
представитель актёра изданию PageSix.
Он также отметил, что Фокс собирается подать ответный иск на своего обвинителя: «Господин Фокс намерен подать иск о злонамеренном судебном преследовании против этого человека и её адвокатов за повторную подачу этого необоснованного иска»
.
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