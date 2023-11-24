Павел Деревянко прокомментировал обвинения в мошенничестве

Павел Деревянко
, криптобизнес которого обсуждают уже вторую неделю
, опубликовал в социальных сетях официальное заявление. В нём представители актёра рассказали свою версию конфликта, произошедшего между Деревянко и предпринимателей Григорием Мулузяном
.
Адвокаты Деревянко пишут, что в октябре 2021 года Павел познакомился с Григорием Мулузяном. Молодой человек позиционировал себя как успешный крипто-предприниматель, предлагал вложиться в его бизнес и получать высокий доход. Они быстро подружились, и Деревянко принял решение инвестировать все свои средства. Адвокаты отметили, что Павел «попал под влияние Мулузяна»
. После того, как Григорий получил «все деньги»
Павла, он настоял на том, чтобы актёр дополнительно взял на своё имя кредиты в четырёх банках на общую сумму 56 млн рублей и передал эти деньги новоиспечённому компаньону.
«Мулузян объяснил это тем, что у него возникли проблемы в бизнесе, а именно «разрыв в кассе». Поскольку Павел являлся одним из инвестором в якобы успешном бизнесе Мулузяна, последнему удалось склонить Павла к получению кредитов. Мулузян мотивировал просьбу тем, что иначе Павел (как крупный инвестор) тоже проговорит из-за неминуемого дефолта»
, – написали представители актёра.
Кроме того, Мулузян обманным путём заставил Деревянко подписать документы, которые, как выяснилось позже, были договорами займа на сумму 150 536 000 рублей. Деньги по договору должен был дать друг Мулузяна Сергей Николенко
, однако никаких денежных средств Деревянко не получил.
Теперь же Николенко требует по суду взыскать с Деревянко не сумму займа, а «кабальные» проценты за просрочку — 84% годовых и неустойку за просрочку. Сам актёр не знал о существовании таких договоров. Мулузян в июне требовал от звезды продать его единственную квартиру для «решения очередных вымышленных финансовых проблем своей криптоимперии». После этого Павел осознал, что Григорий обманывал его с самого начала: «К сожалению, понимание пришло слишком поздно, когда Мулузян уже успел выкачать из него все его личные сбережения и возложить на него ряд иных многомиллионных обязательств»
, — отметили адвокаты.
Второго сентября по факту противоправных действий в отношении Деревянко им было подано заявление в правоохранительные органы, и возбуждено уголовное дело. В рамках этого процесса он признан потерпевшим, однако предварительное следствие ещё продолжается.
«Распространяемая некоторыми СМИ информация о возбуждении уголовного дела в отношении Деревянко по заявлению Николенко, поданному 14 октября, не соотвествует действительности»
, — уточнили адвокаты. Они также обратили внимание на то, что Мулузян ранее уже был замечен в действиях, направленных на введение в заблуждение иных лиц, а также в уклонении от возврата полученных заемных средств.
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