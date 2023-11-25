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Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов

25 ноября
2023 год

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25 ноября 2023
24 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера мультфильма «Кентервильское привидение», снятого по одноимённой сказке Оскара Уайльда. Среди гостей закрытого показа были Гарик Харламов, Марина Федункив, Елена Борщёва, Андрей Батт, Елена Захарова, Наталья Земцова, Янина Студилина и многие другие.

Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов
фото: Гарик Харламов

Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов
фото: Марина Федункив

Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов
фото: Елена Борщёва

Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов
фото: Андрей Батт

Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов
фото: Елена Захарова

Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов
фото: Наталья Земцова

Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов
фото: Янина Студилина

Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов
фото: Оксана Михеева

Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов
фото: Михаил Гурай

Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов
фото: Лаура Джугелия

Уже с 7 декабря мультфильм «Кентервильское привидение» можно будет увидеть на широком экране.
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фильмы
Кентервильское привидение

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Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов фотографии
Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов фотографии
Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов фотографии
Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов фотографии
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