Холодок по спине: Марина Федункив, Янина Студилина и Гарик Харламов

24 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера мультфильма «Кентервильское привидение»
, снятого по одноимённой сказке Оскара Уайльда
. Среди гостей закрытого показа были Гарик Харламов
, Марина Федункив
, Елена Борщёва
, Андрей Батт
, Елена Захарова
, Наталья Земцова
, Янина Студилина
и многие другие.
фото: Гарик Харламов
фото: Марина Федункив
фото: Елена Борщёва
фото: Андрей Батт
фото: Елена Захарова
фото: Наталья Земцова
фото: Янина Студилина
фото: Оксана Михеева
фото: Михаил Гурай
Уже с 7 декабря мультфильм «Кентервильское привидение» можно будет увидеть на широком экране. фото: Лаура Джугелия
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