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«Чёрт возьми, я просто старею!»: София Вергара ответила на критику своей внешности

25 ноября
2023 год

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25 ноября 2023
София Вергара в интервью журналу Glamour прокомментировала критику в свой адрес из-за изменившейся внешности. 51-летнюю актрису подозревают в пластических операциях, однако сама она утверждает, что её лицо меняется с возрастом.

«Чёрт возьми, я просто старею!»: София Вергара ответила на критику своей внешности

«Иногда я всё-таки читаю комментарии, хотя обычно избегаю этого, потому что ради чего читать? Обычно их пишут люди в плохом настроении, депрессии или из зависти. Люди всё время пишут что-то вроде: «Она столько всего с собой сделала, что даже больше не похожа на саму себя». И я думаю: значит, не обязательно делать пластическую операцию, чтобы выглядеть хуже, чем раньше. Мне всегда хочется сказать: «Нет, это называется старение! Чёрт возьми, я просто старею! Вот почему я выгляжу по-другому!», – заявила София.

Правда, услугами косметологов Вергара всё же пользуется: актриса регулярно делает инъекции ботокса в область глаз и шеи, а также процедуры по уходу за кожей.
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«Чёрт возьми, я просто старею!»: София Вергара ответила на критику своей внешности фотографии
«Чёрт возьми, я просто старею!»: София Вергара ответила на критику своей внешности фотографии
«Чёрт возьми, я просто старею!»: София Вергара ответила на критику своей внешности фотографии
«Чёрт возьми, я просто старею!»: София Вергара ответила на критику своей внешности фотографии
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