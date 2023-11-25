«Чёрт возьми, я просто старею!»: София Вергара ответила на критику своей внешности

София Вергара
в интервью журналу Glamour прокомментировала
критику в свой адрес из-за изменившейся внешности. 51-летнюю актрису подозревают в пластических операциях, однако сама она утверждает, что её лицо меняется с возрастом.
«Иногда я всё-таки читаю комментарии, хотя обычно избегаю этого, потому что ради чего читать? Обычно их пишут люди в плохом настроении, депрессии или из зависти. Люди всё время пишут что-то вроде: «Она столько всего с собой сделала, что даже больше не похожа на саму себя». И я думаю: значит, не обязательно делать пластическую операцию, чтобы выглядеть хуже, чем раньше. Мне всегда хочется сказать: «Нет, это называется старение! Чёрт возьми, я просто старею! Вот почему я выгляжу по-другому!»
, – заявила София.
Правда, услугами косметологов Вергара всё же пользуется: актриса регулярно делает инъекции ботокса в область глаз и шеи, а также процедуры по уходу за кожей.
обсуждение >>