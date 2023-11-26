У Константина и Алины Крюковых родился ребёнок

Крюковых как минимум месяц назад родился ребёнок. О чём Алина поведала в запретграме, приурочив новость к Дню матери.Пол и имя малыша Алина раскрывать не стала, но чтецы скрытых смыслов и тайных знаков догадались по розовому цвету юбилейного торта, что у супругов, скорее всего, родилась дочь.Алина и Константин обвенчались десять лет назад. Для 38-летней Алины это первый ребёнок. Она тщательно скрывала свою беременность, избегая светских мероприятий (на которых их с мужем можно регулярно заметить). Но ещё в мае этого года в прессу просочились слухи о том, что в семье Крюковых грядёт пополнение. У 38-летнего Константина есть 16-летняя дочь от бывшей жены