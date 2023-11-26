У Константина и Алины Крюковых родился ребёнок

У Константина
и Алины
Крюковых как минимум месяц назад родился ребёнок. О чём Алина поведала в запретграме, приурочив новость к Дню матери.
«Сегодня впервые отмечаю День Матери. Удивительные метаморфозы и самое увлекательное приключение! Поздравляю всех, кто выбрал идти путём радости и слёз (или кого выбрал путь) и совершает ежедневно этот тихий подвиг. И отдельно благодарю и поздравляю свою Маму - удивительная женщина! (я раньше этого в такой полноте не понимала!) Всем (кто хочет и кому надо) желаю пухленьких младенцев и бесплатной круглосуточной практики постижения дзен! Аминь»
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Пол и имя малыша Алина раскрывать не стала, но чтецы скрытых смыслов и тайных знаков догадались по розовому цвету юбилейного торта, что у супругов, скорее всего, родилась дочь.
Алина и Константин обвенчались десять лет назад. Для 38-летней Алины это первый ребёнок. Она тщательно скрывала свою беременность, избегая светских мероприятий (на которых их с мужем можно регулярно заметить). Но ещё в мае этого года в прессу просочились слухи о том, что в семье Крюковых грядёт пополнение. У 38-летнего Константина есть 16-летняя дочь от бывшей жены Евгении Варшавской
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