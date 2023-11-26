Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Платёжная система МИР
Кино-Театр.Ру мобильное меню

У Константина и Алины Крюковых родился ребёнок

26 ноября
2023 год

Лайфстайл >>
26 ноября 2023

У Константина и Алины Крюковых как минимум месяц назад родился ребёнок. О чём Алина поведала в запретграме, приурочив новость к Дню матери.

У Константина и Алины Крюковых родился ребёнок

«Сегодня впервые отмечаю День Матери. Удивительные метаморфозы и самое увлекательное приключение! Поздравляю всех, кто выбрал идти путём радости и слёз (или кого выбрал путь) и совершает ежедневно этот тихий подвиг. И отдельно благодарю и поздравляю свою Маму - удивительная женщина! (я раньше этого в такой полноте не понимала!) Всем (кто хочет и кому надо) желаю пухленьких младенцев и бесплатной круглосуточной практики постижения дзен! Аминь».

У Константина и Алины Крюковых родился ребёнок

Пол и имя малыша Алина раскрывать не стала, но чтецы скрытых смыслов и тайных знаков догадались по розовому цвету юбилейного торта, что у супругов, скорее всего, родилась дочь.

Алина и Константин обвенчались десять лет назад. Для 38-летней Алины это первый ребёнок. Она тщательно скрывала свою беременность, избегая светских мероприятий (на которых их с мужем можно регулярно заметить). Но ещё в мае этого года в прессу просочились слухи о том, что в семье Крюковых грядёт пополнение. У 38-летнего Константина есть 16-летняя дочь от бывшей жены Евгении Варшавской.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
дети
персоны
Константин Крюков

фотографии >>
У Константина и Алины Крюковых родился ребёнок фотографии
У Константина и Алины Крюковых родился ребёнок фотографии
У Константина и Алины Крюковых родился ребёнок фотографии
У Константина и Алины Крюковых родился ребёнок фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Платёжная система МИР

Скорбим

Наталия Дмитриева
25 ноября ушла из жизни актриса Наталия Дмитриева.

День рождения >>

Валерий Баринов
Иван Бровин
Наталья Бузько
Анна Дубровская
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Борис Покровский
Галина Польских
Клавдия Хабарова
Кёртис Армстронг
Майкл Вартан
Шарлто Копли
Брюс Ли
Ноэми Мерлан
Ежи Пихельский
Вера Фишер
все родившиеся 27 ноября >>

Афиша кино >>

Животное
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Индия, 2023
Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии
драма, комедия, притча, трагикомедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2014
Нина
драма
Грузия, Россия, 2023
Блондинка
лирическая комедия
Россия, 2023
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Паранормальные явления. Другое измерение
детектив, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2023
Волшебное приключение Да Винчи
биография, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Люксембург, США, Франция, 2023
Игра в Пусане
драма, спортивный фильм
Южная Корея, 2023
Королевство зверей
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2023
Мой мир SHINee
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Немая ярость
боевик, триллер
США, 2023
Проклятие дудочника
мистика, фильм ужасов, фэнтези
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?