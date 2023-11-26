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Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу

26 ноября
2023 год

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26 ноября 2023

Александр Петров, в сентябре импульсивно женившийся на малознакомой девушке по имени Виктория, сыграл пышную свадьбу с элементами перфоманса, которая обошлась ему, по слухам, в 25 миллионов рублей. Организацией свадьбы занимался бессменный ведущий премии «Серебряная калоша» Андрей Фомин. Торжество состоялось 25 ноября в подмосковном La Pino Hall, украшенном стеллажами с фальшкнигами и оранжевыми вазами с белыми цветами.

Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу

Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу

Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу

Дым-машина, надпись «Саша+Вика» на пиджаке Петрова, обмен клятвами с обращением на «вы», танец под дождём из белых лепестков, концерт Савичевой и Dabro — вот так эффектно актёр и его молодая супруга развлекли гостей вечера, среди которых были замечены Филипп Киркоров, Виктор Добронравов, Сергей Бурунов, Леонид Ярмольник, Клим Шипенко, Юра Борисов и Антон Богданов.

Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу
фото: Леонид Ярмольник

Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу
фото: Юра Борисов с Анной Шевчук

Гости не остались в накладе и тоже преподнесли пару сюрпризов молодожёнам. Лучше всех выступили фанаты московского «Спартака», которые приехали на свадьбу с файерами, чтобы хором исполнить песню МакSим «Знаешь ли ты».

Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу
фото: Фанаты "Спартака" и молодожёны
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Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу фотографии
Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу фотографии
Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу фотографии
Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу фотографии
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