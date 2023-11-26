Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу

Ингрид Олеринская: «Я кайфую от одиночества»
Актриса – о сериале «Мафия – дело семейное» и маме, которая всегда находит нужные слова для поддержки
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Александр Петров, в сентябре импульсивно женившийся на малознакомой девушке по имени Виктория, сыграл пышную свадьбу с элементами перфоманса, которая обошлась ему, по слухам, в 25 миллионов рублей. Организацией свадьбы занимался бессменный ведущий премии «Серебряная калоша» Андрей Фомин. Торжество состоялось 25 ноября в подмосковном La Pino Hall, украшенном стеллажами с фальшкнигами и оранжевыми вазами с белыми цветами.
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