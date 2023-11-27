Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников

что почитать?

Главная тема Латиноамериканская кинофантастика: от мексиканской «Шумихи на Луне» с Бастером Китоном до бразильского «Всеведущего» с Карлой Салли 19 фильмов и один сериал в жанре sci-fi

Новости кино Сериалы «Суперпозиция» и «Грузчики» наградили на фестивале Bilbao Seriesland в Испании В смотре участвовали более 100 веб-проектов со всего мира

Новости кино Даниил Воробьев, Дмитрий Давыдов и Дарья Мороз вошли в состав жюри фестиваля «Зимний» К ним присоединились художник кино Сергей Февралев и медиаменеджер Софья Митрофанова

Новости кино Луффи против Гарри Поттера: главные новости аниме за неделю Шпионский лайнер, божественная миссия и 1001 ночь по-японски

Лайфстайл Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу И кого там только не было: и Кристины Асмус не было, и Саши Бортич не было

Новости кино «Стальное сердце», «Моя собака – космонавт» и продолжение «Пальмы» получат поддержку Фонда кино На финансирование могут рассчитывать 7 картин для детской и семейной аудитории и 3 авторских анимационных фильма