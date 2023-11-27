Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 2.0», проходивший в Москве 25-26 ноября, объявил победителей. В первый день фестиваля гости и участники увидели более 20 проектов экранизаций в разной стадии производства. На второй день 12 крупнейших издательств представили более 40 литературных новинок, подходящих для экранизации. В состав жюри фестиваля вошли режиссёр-сценарист Жора Крыжовников, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, креативный директор «МТС Медиа»Илья Бурец и главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства АО «Первый канал» Сергей Титинков. За два дня фестиваль посетили Максим Лагашкин, Данил Стеклов, Ольга Сутулова, Мария Андреева, Джаник Файзиев и другие.
фото: Жора Крыжовников
фото: Максим Лагашкин
фото: Данил Стеклов
фото: Маша Лобанова и Мария Андреева
фото: Ольга Сутулова
фото: Джаник Файзиев
фото: Главный редактор "Кино-Театр.Ру" Жан Просянов
Также среди лауреатов фестиваля-форума оказался писатель Сергей Лукьяненко, получивший приз за «Первый российский блокбастер в кино и литературе». Сериалы «Библиотекарь» и «Плейлист волонтера» были отмечены спецпризом «За смелость выбора материала для экранизации. Сериал». А фильм «Снегирь» удостоился спецприза «За смелость выбора материала для экранизации. Кино».
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