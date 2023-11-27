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Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников

27 ноября
2023 год

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27 ноября 2023
Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 2.0», проходивший в Москве 25-26 ноября, объявил победителей. В первый день фестиваля гости и участники увидели более 20 проектов экранизаций в разной стадии производства. На второй день 12 крупнейших издательств представили более 40 литературных новинок, подходящих для экранизации. В состав жюри фестиваля вошли режиссёр-сценарист Жора Крыжовников, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, креативный директор «МТС Медиа»Илья Бурец и главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства АО «Первый канал» Сергей Титинков. За два дня фестиваль посетили Максим Лагашкин, Данил Стеклов, Ольга Сутулова, Мария Андреева, Джаник Файзиев и другие.

Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников
фото: Жора Крыжовников

Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников
фото: Максим Лагашкин

Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников
фото: Данил Стеклов

Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников
фото: Маша Лобанова и Мария Андреева

Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников
фото: Ольга Сутулова

Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников
фото: Джаник Файзиев

Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников
фото: Главный редактор "Кино-Театр.Ру" Жан Просянов

«Самым интересным проектом в разработке» стал сериал «Последний день лета» по одноимённому роману Андрея Подшибякина, а звание «Самой ожидаемой экранизацией» поделили между собой фильмы «Мастер и Маргарита», «Танцуй, Селедка!» и сериал «Денискины рассказы».

Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников
фото: Артемий Драгунский

Церемония закрытия фестиваля проходила в «Старт Хабе» на «Красном Октябре». Ведущими церемонии были Александр Цыпкин и Евгений Гришковец. В рамках церемонии закрытия были показаны эксклюзивные видеоматериалы таких ожидаемых кинорелизов, как «Летучий корабль» Ильи Учителя, «Волшебник изумрудного города» Игоря Волошина и «Бременские музыканты» Алексея Нужного.

Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников
фото: Александр Цыпкин и Евгений Гришковец

Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников
фото: Илья Учитель

Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников
фото: Игорь Волошин

Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников
фото: Алексей Нужный

Также среди лауреатов фестиваля-форума оказался писатель Сергей Лукьяненко, получивший приз за «Первый российский блокбастер в кино и литературе». Сериалы «Библиотекарь» и «Плейлист волонтера» были отмечены спецпризом «За смелость выбора материала для экранизации. Сериал». А фильм «Снегирь» удостоился спецприза «За смелость выбора материала для экранизации. Кино».

Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников
фото: Олег Савостюк и Макар Хлебников
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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   27.11.2023 - 21:43
Если в "Денискиных рассказах" увижу хотя-бы один смартфон, то сразу выйду из кинотеатра. Очень хотелось бы, чтобы показали дословную экранизацию с упором на время выхода книжки. читать далее>>
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фильмы
БиблиотекарьБременские музыкантыВолшебник изумрудного городаДенискины рассказыЛетучий корабльМастер и МаргаритаПлейлист волонтёраСнегирьТанцуй, Селёдка!

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Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников фотографии
Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников фотографии
Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников фотографии
Книжный клуб: Евгений Гришковец, Ольга Сутулова и Жора Крыжовников фотографии
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