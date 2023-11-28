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Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров

28 ноября
2023 год

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28 ноября 2023
27 ноября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера семейной комедии «Тёща». Фильм зрителям представили продюсеры режиссёр Аскар Узабаев, исполнители главных ролей Лариса Гузеева и Гарик Харламов, актёры Александр Лыков, Настасья Самбурская, Никита Тарасов и другие.

Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров
фото: Гарик Харламов и Ларис Гузеева

Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров
фото: Никита Тарасов

Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров
фото: Алексей Лыков

Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров
фото: Настасья Самбурская

Среди гостей премьеры были замечены Филипп Киркоров, Елена Север, Олег Гаас, Елена Борщёва и другие.

Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров
фото: Филипп Киркоров с дочерью

Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров
фото: Дарья Харченко

Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров
фото: Олег Гаас

Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров
фото: Сергей Комаров

Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров
фото: Мария Гончарук

Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров
фото: Елена Борщёва

«Тёща» в прокате с 30 ноября 2023 года.

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Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров фотографии
Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров фотографии
Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров фотографии
Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров фотографии
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