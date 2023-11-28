Родня: Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Филипп Киркоров

27 ноября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера семейной комедии «Тёща»
. Фильм зрителям представили продюсеры режиссёр Аскар Узабаев
, исполнители главных ролей Лариса Гузеева
и Гарик Харламов
, актёры Александр Лыков
, Настасья Самбурская
, Никита Тарасов
и другие.
фото: Гарик Харламов и Ларис Гузеева
фото: Никита Тарасов
фото: Алексей Лыков
фото: Настасья Самбурская
Среди гостей премьеры были замечены Филипп Киркоров
, Елена Север
, Олег Гаас
, Елена Борщёва
и другие.
фото: Филипп Киркоров с дочерью
фото: Дарья Харченко
фото: Олег Гаас
фото: Сергей Комаров
фото: Мария Гончарук
«Тёща» в прокате с 30 ноября 2023 года.
фото: Елена Борщёва
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