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Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин

29 ноября
2023 год

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29 ноября 2023
28 ноября в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера нового анимационного фильма «Мальчик и птица» от легендарного Хаяо Миядзаки. Как и все предыдущие работы режиссёра, анимация выполнена вручную и поражает выдающимся визуальным стилем. Среди гостей премьеры были Ксения Собчак и Константин Богомолов, Алёна Водонаева, Илья Бачурин, Андрей Батт и другие.

Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин
фото: Ксения Собчак

Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин
фото: Константин Богомолов

Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин
фото: Алёна Водонаева

Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин
фото: Андрей Батт

Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин
фото: Илья Бачурин

Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин
фото: Мигель

Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин
фото: Люси LovaLova

Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин
фото: Зельфира Трегулова

Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин
фото: Владислав Лисовец

В широкий прокат «Мальчик и птица» выйдет 7 декабря.
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Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин фотографии
Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин фотографии
Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин фотографии
Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин фотографии
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