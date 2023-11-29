Путешествие с другом: Ксения Собчак, Алёна Водонаева и Илья Бачурин

28 ноября в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера нового анимационного фильма «Мальчик и птица»
от легендарного Хаяо Миядзаки
. Как и все предыдущие работы режиссёра, анимация выполнена вручную и поражает выдающимся визуальным стилем. Среди гостей премьеры были Ксения Собчак
и Константин Богомолов
, Алёна Водонаева
, Илья Бачурин
, Андрей Батт
и другие.
фото: Ксения Собчак
фото: Константин Богомолов
фото: Алёна Водонаева
фото: Андрей Батт
фото: Илья Бачурин
фото: Мигель
фото: Люси LovaLova
фото: Зельфира Трегулова
В широкий прокат «Мальчик и птица» выйдет 7 декабря. фото: Владислав Лисовец
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