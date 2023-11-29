Синтия Никсон объявила голодовку

Синтия Никсон
, известная по сериалам «Секс в большом городе»
и «Сестра Рэтчед»
, начала голодовку вместе с активистами, призывающими к прекращению огня в секторе Газа. Актриса вышла с плакатом к Белому дому в Вашингтоне и потребовала «прекратить финансировать массовые убийства».
Синтия напомнила, что двое её детей являются евреями, а их бабушка и дедушка пережили холокост. Речь идёт о детях актрисы от британского филолога Дэнни Мозеса
, с которым она развелась в 2003 году. У бывших супругов есть дочь Саманта и сын Чарльз. Актриса подчеркнула, что «устала от людей, говорящих, что жертвы среди гражданского населения – обычное дело»: «Всё это ненормально. Это не может стать обыденностью, и этому нельзя позволить продолжаться»
.
Выступление артистки, которая ранее баллотировалась на пост мэра Нью-Йорка, поддержали пять политиков. Голодовка призвана подчеркнуть, что палестинцы страдают не только от бомбардировок, но и от голода: «Очень многие из них находятся на грани голодной смерти»
, — подчеркнула Никсон.
обсуждение >>