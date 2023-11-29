Синтия Никсон объявила голодовку

что почитать?

Новости кино Новые «Остров сокровищ» и «Чебурашка» получат поддержку Министерства культуры В списки проектов, рекомендованных к получению субсидий в 2023 году в целях финансового обеспечения расходов, вошло 249 национальных фильмов

Спутник телезрителя «Ведьма из Блэр: Новая глава». Ни души, ни вайфая В ночь с 29 на 30 ноября, 3:45, телеканал «Кино ТВ»

Главная тема Латиноамериканская кинофантастика: от мексиканской «Шумихи на Луне» с Бастером Китоном до бразильского «Всеведущего» с Карлой Салли 19 фильмов и один сериал в жанре sci-fi

Интервью Рузиль Минекаев: «Я сразу понял, что это будет просто пушка!» Исполнитель роли Марата про сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Новости кино «Свет» с Еленой Яковлевой выйдет в прокат 22 февраля Прокатчиком фильма, удостоенного главного приза фестиваля «Окно в Европу», выступит компания Capella Film