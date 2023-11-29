Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Синтия Никсон объявила голодовку

29 ноября
2023 год

Лайфстайл >>
29 ноября 2023
Синтия Никсон, известная по сериалам «Секс в большом городе» и «Сестра Рэтчед», начала голодовку вместе с активистами, призывающими к прекращению огня в секторе Газа. Актриса вышла с плакатом к Белому дому в Вашингтоне и потребовала «прекратить финансировать массовые убийства».

Синтия Никсон объявила голодовку

Синтия напомнила, что двое её детей являются евреями, а их бабушка и дедушка пережили холокост. Речь идёт о детях актрисы от британского филолога Дэнни Мозеса, с которым она развелась в 2003 году. У бывших супругов есть дочь Саманта и сын Чарльз. Актриса подчеркнула, что «устала от людей, говорящих, что жертвы среди гражданского населения – обычное дело»: «Всё это ненормально. Это не может стать обыденностью, и этому нельзя позволить продолжаться».

Выступление артистки, которая ранее баллотировалась на пост мэра Нью-Йорка, поддержали пять политиков. Голодовка призвана подчеркнуть, что палестинцы страдают не только от бомбардировок, но и от голода: «Очень многие из них находятся на грани голодной смерти», — подчеркнула Никсон.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
политика
персоны
Синтия Никсон
фильмы
Секс в большом городеСестра Рэтчед

фотографии >>
Синтия Никсон объявила голодовку фотографии
Синтия Никсон объявила голодовку фотографии
Синтия Никсон объявила голодовку фотографии
Синтия Никсон объявила голодовку фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Шемякин
29 ноября ушёл из жизни филолог, культуролог, киновед, кинокритик, сценарист Андрей Шемякин.
Наиля Гараева
28 ноября ушла из жизни актриса Наиля Гараева.
Наталия Дмитриева
25 ноября ушла из жизни актриса Наталия Дмитриева.
Дмитрий Статейнов
24 ноября ушёл из жизни актёр, журналист Дмитрий Статейнов.
Тамара Солодовникова
24 ноября ушла из жизни актриса Тамара Солодовникова.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Анатолий Гущин
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Александр Лыков
Рафаэль Мукаев
Вячеслав Невинный
Александр Никитин
Алексей Фатеев
Джордан Бэлфи
Гаэль Гарсия Берналь
Гийом Гуикс
Элайша Катберт
Ричард Кренна
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

Животное
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Индия, 2023
Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии
драма, комедия, притча, трагикомедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2014
Нина
драма
Грузия, Россия, 2023
Блондинка
лирическая комедия
Россия, 2023
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Паранормальные явления. Другое измерение
детектив, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2023
Шопоголики
комедия
Франция, 2023
Волшебное приключение Да Винчи
биография, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Люксембург, США, Франция, 2023
Игра в Пусане
драма, спортивный фильм
Южная Корея, 2023
Королевство зверей
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2023
Мой мир SHINee
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Немая ярость
боевик, триллер
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен