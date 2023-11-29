«Слово пацана» потребовали запретить

Школьники из Татарстана начали устраивать «забивы» – столкновения стенку на стенку, с помощью которых решается, кто будет «контролировать» тот или иной район. Как сообщает местное издание «Татарстан-24», таким образом подростки подражают героям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В результате шоу потребовали запретить.
фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
В городе Сарманово подростки завели сеть Телеграм-каналов, названных в честь татарстанских группировок 1980-х годов, о которых рассказывается в сериале. В них ребята назначают сходки и постят ролики с «забивами». В одном из каналов даже обнаружилась карта, на которой распределены границы контролируемых районов. Судя по содержанию сообщений, у групп есть правила, а также счёт, на основании которых эти районы переходят из рук в руки.
фото: Карта районов
После обнаружения Телеграм-каналов, подростков, принимавших участие в драках, и их родителей пригласили в полицию, где с ними провели беседу. Сами участники заявили, что это было просто шуткой. Тем не менее это вызвало озабоченность местной уполномоченной по правам детей Ирины Волынец. Она составила обращение в Роскомнадзор и потребовала проверить сериал на соответствие указу президента об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Его текст опубликовал Телеграм-канал Ксении Собчак.
«Фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления – «казанского феномена» и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи. Мы наблюдаем как средствами искусства через данный фильм идёт распространение преступной идеологии, подростками создаются группы и совершаются противоправные действия, транслируемых в фильме», – написано в письме.
Волынец считает, что сериал идеологически и психологически влияет на граждан — «насаждает чуждую российскому народу и разрушительную для российского общества систему идей и ценностей». Автор книги «Слово пацана», по которой снят сериал, и консультант проекта Роберт Гараев в разговоре с изданием «Подъем» выразил уверенность, что инцидент — всего лишь недоразумение, но «если там было насилие – это плохо».
фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Что касается сюжета самого сериала, Роберт призвал досмотреть его до конца, прежде чем судить. Тем не менее подросткам он порекомендовал заняться чем-то более полезным: «Любое произведение надо смотреть до конца, я знаю, что будет в конце, и это однозначно поучительная история, абсолютно честная. Подросткам я бы не советовал смотреть сериал, потому что там стоит плашка «18+», со следующей серии там начнётся жесткач, который им рановато смотреть. Ребята, я бы сказал им, пойте, рисуйте, занимайтесь спортом, есть много интересных занятий у подростков 2023 года, в отличие от подростков 1989 года. Пожалуйста, занимайтесь добрыми хорошими вещами», – заключил он.
В соцсетях у сериала необыкновенный успех: в Тиктоке у одноименного хештега больше 2,3 млрд просмотров, а звучащая в шоу песня «Аигел» «Пыяла» сейчас занимает верхнюю строчку как в чарте «ВКонтакте», так и в глобальном топе Shazam.
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