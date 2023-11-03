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У Софи Тернёр роман с британским аристократом

3 ноября
2023 год

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3 ноября 2023
Не дожидаясь официального расторжения брака с Джо Джонасом, Софи Тёрнер закрутила новый роман. На днях актрису заметили в страстных объятиях 29-летнего британского аристократа Перегрина Пирсона, состояние семьи которого оценивается в более чем 220 миллионов фунтов стерлингов. Парочку засняли целующимися на улицах Парижа.

У Софи Тернёр роман с британским аристократом
фото: Перегрин Пирсон

Меж тем продолжается урегулирование вопросов об опеке над дочерьми Софи и Джо Джонаса. В сентябре супруги буквально объявили друг другу войну, но спустя месяц пришли в себя и достигли соглашения о том, что дети будут проводить равное количество времени с каждым родителем. Усложняется это решение тем, что Софи живет в Великобритании, а Джо в Америке, и детей ждут постоянные переезды.

У Софи Тернёр роман с британским аристократом
фото: Джо Джонас и Софи Тёрнер
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У Софи Тернёр роман с британским аристократом фотографии
У Софи Тернёр роман с британским аристократом фотографии
У Софи Тернёр роман с британским аристократом фотографии
У Софи Тернёр роман с британским аристократом фотографии
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