Валерия Ланская рассталась с Эдгаром Голосным

В конце сентября стало известно о расставании Валерии Ланской
и балетмейстера Эдгара Голосного
, которые всё лето готовились к свадьбе. Актриса не вдавалась в подробности того, что между ними произошло. Ходили слухи, что расставание случилось не только из-за плотных графиков, но и из-за финансовых проблем. Якобы танцор не смог удовлетворить запрос актрисы, которая вынуждена платить ипотеку. В интервью Валерия ответила
на вопрос, чувствует ли она себя одинокой после расставания почему самодостаточным женщинам сложно найти избранника.
«Конечно, это грустно, когда рядом нет человека, с которым ты можешь вечером после работы поделиться своими эмоциями и переживаниями, чтобы он просто обнял и ты могла почувствовать себя ранимой. Когда всё тащишь на себе, иногда хочется, чтобы тебя пожалели и сказали, какая ты прекрасная и как тебя любят. Но одинокой я себя не чувствую, так как у меня много работы и домашних забот. Сейчас я провожу работу над собой, очищаю мысли – надеюсь, при выстраивании новых отношений мне это поможет»
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Также Валерия отметила, что не с каждой женщиной мужчина будет чувствовать себя сильным: «Сложно найти человека, чтобы он мог понять, что ты не хочешь сидеть дома, что у тебя много работы. Что ты сама себе можешь всё купить… Что ты в принципе сама всё можешь. Мужчине важно чувствовать, что он сильный, он глава. И не каждая такая же сильная женщина может дать ему это ощущение. Не всем хватает на это мудрости: иногда надо специально дать мужчине сделать что-то за тебя, чтобы подарить ему чувство превосходства. Конечно, порой легче всё самой прикрутить и починить, чем вновь и вновь просить об этом мужчину. Нужно находить на это терпение, которого некоторым сильным женщинам не всегда хватает»
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По словам актрисы, ей бы хотелось видеть рядом с собой мужчину, который мог бы удовлетворить её финансовые потребности: «С возрастом я вообще пришла к мнению, что даже если у меня будут возникать финансовые пустоты и дохода не будет хватать для того уровня жизни, к которому мы с сыном привыкли, то хорошо бы, чтобы рядом был мужчина, которые эти пустоты восполнял. Конечно, я не буду искать человека по кошельку, но это нормально – хотеть видеть рядом с собой мужчину, который подарит тебе ощущение уверенности и надёжности. Чтобы у него была стабильная работа, в которой он был востребован, и я рядом с ним могла бы немного расслабиться»
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